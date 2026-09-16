8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांना मोठी अपेक्षा; 'ही' मागणी पूर्ण झाली तर दीर्घकालीन प्रतीक्षा संपणार

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या जवळपास एका दशकापासून '८ व्या वेतन आयोगा'ची प्रतीक्षा केली जात आहे. आता या आयोगाची स्थापना झाली असून विविध शहरांमध्ये कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांशी चर्चा सुरू आहे. अशातच एक महत्त्वाची मागणी समोर आली आहे: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतन (पेन्शन) पुनरावलोकनाचे चक्र १० वर्षांवरून ५ वर्षांवर आणले जावे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पुढील वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारणेसाठी पुन्हा एक दशक वाट पाहावी लागणार नाही. .ही मागणी केवळ वेतन वाढवण्यापुरती मर्यादित नाही. वेतनात सुधारणा करण्याचे चक्र कमी कालावधीचे असल्यास, महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदलत्या गरजांनुसार वेतन रचनेत वारंवार बदल करणे शक्य होईल. सध्याची प्रणाली, ५ वर्षांच्या पुनरावलोकन चक्राच्या मागणीमागची कारणे आणि त्याचा कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांवर होणारा संभाव्य परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..8th Pay Commission: जुन्या पेन्शनधारकांनाही 8व्या वेतन आयोगाचा फायदा? 1 जानेवारी 2026 पूर्वी रिटायर झालेल्यांसाठी नियम बदलणार?.साधारणपणे, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत दर १० वर्षांनी सुधारणा केली जाते. या प्रणालीअंतर्गत २०१६ मध्ये '७ वा वेतन आयोग' लागू करण्यात आला होता आणि सध्या '८ व्या वेतन आयोगा'ची प्रक्रिया सुरू आहे. परिणामी, वेतनातील मोठ्या सुधारणांच्या दरम्यान कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. आता कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटना '८ व्या वेतन आयोगा'कडे हा कालावधी १० वर्षांवरून ५ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची आग्रही मागणी करत आहेत..५ वर्षांच्या पुनरावलोकन चक्रामुळे काय बदल होईल?वेतन सुधारणा चक्र १० वर्षांवरून ५ वर्षांवर आणल्यास वेतन रचनेचा आढावा अधिक वारंवार घेतला जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वेतन रचनेत २०२६ मध्ये मोठी सुधारणा लागू झाली, तर ५ वर्षांच्या चक्रामुळे पुढील सुधारणा साधारणपणे २०३१ मध्ये होऊ शकेल. सध्याच्या १० वर्षांच्या चक्रानुसार, यासाठी साधारणपणे २०३६ पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की दर पाच वर्षांनी वेतनात आपोआप ठराविक टक्केवारीने वाढ होईल; हे सरकार आणि संबंधित वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल. .कर्मचाऱ्यांसाठी ही मागणी का महत्त्वाची आहे? काळाच्या ओघात महागाई, घराचे भाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन राहणीमानाचा खर्च यांसारख्या घटकांमध्ये लक्षणीय चढ-उतार होतात. वेतन सुधारणांमधील दीर्घ अंतरामुळे कर्मचाऱ्यांच्या 'वास्तविक उत्पन्नावर' (real income) विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पाच वर्षांच्या चक्रामुळे वेतन रचनेत तुलनेने अधिक वारंवार सुधारणा करणे शक्य होईल आणि वेतन निश्चितीच्या प्रक्रियेत बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करण्याची संधी मिळेल. म्हणूनच कर्मचारी संघटना वेतनात अधिक नियमितपणे सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.