8th Pay Commission: : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार 4 पट वाढणार? रेल्वे युनियनचा मोठा प्रस्ताव; कोणाचा पगार किती वाढणार?

8th Pay Commission Update: सध्या देशभरात सुरू असलेल्या 8व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढत असताना रेल्वे रेल्वे टेक्निकल सूपरवायजर असोसिएशन (IRTSA) संघटनेने वेतन संशोधन करण्यासाठी एक नवीन फॉर्म्युला सादर केला आहे. संघटनेने सर्व कर्मचाऱ्यांना एक समान फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याऐवजी वेगवेगळ्या वेतन स्थरांसाठी 5 वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. .400 टक्के वाढ जर संघटनेने दिलेला हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठा बदल होऊ शकतो. IRTSA च्या दाव्यानुसार काही श्रेणीमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 400% पर्यंत लाभ मिळू शकतो..Gold Rate Today: सोन्याच्या भाव कोसळले! अमेरिकेच्या इराणवरील कारवाईचा परिणाम; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर .रेल्वे यूनियनचा प्रस्ताव काय?रेल्वे संघटनेने खालील 5 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. श्रेणी 1 ते 5 - 2.92श्रेणी 6 ते 8 - 3.50श्रेणी 9 ते 12 - 3.80श्रेणी 13 ते 16 - 4.09श्रेणी 17 ते 18 - 4.38संघटनेच्या मते वेगवेगळ्या स्थरावर काम करणारे आणि टेक्निकल तज्ञ लक्षात घेता सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक समान गुणक लागू करणे हे न्यायिकदृष्ट्या योग्य नाही..फिटमेंट फॅक्टर काय?फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे पगार वाढवण्यासाठीचा गुणक. ज्याचा उपयोग जुन्या बेसिक पगाराला नव्या वेतनात बदलण्यासाठी केला जातो. सातव्या आयोगात तो 2.57 होता. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार 20,000 होता तर तो फिटमेंट फॅक्टर लागून 51,400 रुपये (20,000 *2.57) असा निर्धारीत केला जातो.8व्या वेतन आयोगात तो किती असेल, हे लवकरच कळेल. पण यावेळी पगारवाढीत तो महत्त्वाची भूमिका बजावणार असे म्हटले जात आहे..कशी वाढ होऊ शकते? सध्याचा बेसिक पगार प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर पगार किती होईल18,000 2.92 52,560 रुपये 35,400 3.50 1,23,900 रुपये53,100 3.80 2,01,780 रुपये1,23,100 4.09 5,03,479 रुपये2,25,000 4.38 9,85,500 रुपये.Adani Net Worth: जगातील श्रीमंतांच्या यादीत मोठा उलटफेर! अदानींची एका दिवसात 84,500 कोटींची कमाई; अंबानी किती नंबरवर?.400 टक्के वाढ शक्य आहे?तज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टरला सरळ पगार वाढ मानल जाण योग्य नाही. कारण नवीन बेसिक पगार वाढल्यानंतर महागाई भत्ता (DA) शक्यतो शून्यापासून सुरू होतो. कारण DA साठी वेगळे गणित लागू होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.