8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! आयोगाकडे ₹69,000 किमान वेतनासह जुनी पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव; पगार किती वाढणार?

8th Pay Commission News Update: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चेने पुन्हा वेग घेतला आहे. एका प्रमुख कर्मचारी संघटनेने सरकारला आपले अंतिम निवेदन सादर केले असून, वेतनवाढीसंदर्भात मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. या निवेदनातील सर्वात महत्त्वाच्या मागण्यांमध्ये किमान मूळ वेतन 69,000 रुपयांपर्यंत वाढवणे हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. .जुनी पेन्शन योजना लागू करणे 'इकॉनॉमिक टाइम्स'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, National Council (JCM) कडून सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावात किमान बेसिक वेतन 69,000 पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर 3.83 ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय दरवर्षी 6% वाढ, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे आणि HRA 30% पर्यंत वाढवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे..इतर प्रमुख मागण्याया मागण्यांव्यतिरिक्त, मसुदा समितीने आठव्या वेतन आयोगाला खालील मागण्या केल्या आहे. यात -सातव्या वेतन आयोगाचे 18 कर्मचारी स्तर सात स्तरांमध्ये विलीन करण्याची विनंती केली आहे. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या पाचवरून सात करणे30 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान पाच पदोन्नती सुनिश्चित करणेदर पाच वर्षांनी निवृत्ती वेतनात सुधारणा करणे या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. मसुदा समितीने आपल्या सर्व मागण्या 1 जानेवारी 2026 पासून लागू व्हाव्यात अशीही मागणी केली आहे .माध्यमांतील माहितीनुसार, National Council (JCM) समितीचे सदस्य सी. श्रीकुमार यांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगात किमान 69,000 रुपये मूळ वेतनाची मागणी योग्य आहे, कारण कुटुंबाला तीन घटक मानण्याची सध्याची पद्धत रद्द करून कुटुंबाला पाच घटक मानले पाहिजे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना चांगले जीवन जगता येईल. .फिटमेंट फॅक्टर काय?फिटमेंट फॅक्टर हा वेतनवाढ ठरवण्याचा महत्त्वाचा आधार असतो. सध्याच्या बेसिक वेतनाला या फॅक्टरने गुणाकार करून नवीन वेतन निश्चित केले जाते. 7व्या वेतन आयोगात 2.57 हा फॅक्टर ठरवण्यात आला होता, ज्यामुळे किमान वेतन 7,000 रुपायांवरून 18,000 रुपयांपर्यंत वाढले होते..किती वाढ होईल? जर 8व्या वेतन आयोगात समितीने दिलेला उच्च फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाला, तर कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतनासोबतच DA, HRA आणि इतर भत्त्यांमध्येही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, फिटमेंट फॅक्टर 3.0 लागू झाल्यास किमान वेतन 18,000 वरून सुमारे 54,000 पर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे 3.83 फॅक्टर लागू झाल्यास त्यापेक्षा अधिक वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.पे-स्केल 1 मध्ये 18,000 रुपयांचा पगार 54,000 रुपये होईल पे-स्केल 3 मध्ये 29,200 रुपयांचा पगार 1,12,000 रुपये होईलपे-स्केल 6 मध्ये 56,100 रुपयांचा पगार 2,15,000 रुपये होईल.