8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! पगार किती वाढणार? 8व्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या बैठकीत मोठा संकेत

8th Pay Commission Update: देशातील 45 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 60 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचारी संघटना आणि संस्थांच्या मागण्या व प्रस्तावांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी आयोगाने आता विविध राज्यांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे. यावेळी आयोगाने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टमध्ये आयोगाच्या पहिल्या बैठकीत NC-JCM (नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी) स्टाफ साइडचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा आणि आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई उपस्थित होत्या असे सांगितले. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मे महिन्यात, आयोग पुणे आणि महाराष्ट्रातील इतर संघटनांना भेटणार आहे..पहिली बैठक या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण मानली जाते की, या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि सरकारचा दृष्टिकोन यांच्यात प्रथमच औपचारिक संवाद झाला. भविष्यात वेतन आयोगाच्या शिफारशींची दिशा अशाच प्रकारच्या बैठकांमधून निश्चित होईल असे सांगितले जाते. बैठकीदरम्यान, स्टाफ साइडने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची सध्याची वेतन रचना, महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतन यासंबंधीचे मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित केले. या बैठकीमुळे फिटमेंट फॅक्टर किती वाढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारात किती वाढ होणार हे मुख्यतः याच फॅक्टरवर ठरते..पगार किती वाढू शकतो?7व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली होती. आता 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 3.833 पर्यंत वाढवण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार सध्या 18 हजार रुपये असेल, तर नवीन फिटमेंट फॅक्टर 3.0 किंवा त्याहून अधिक लागू झाला, तर हा पगार 54 हजार रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे..कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्याकर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की वाढती महागाई, घरखर्च आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती लक्षात घेता वेतनात योग्य वाढ होणे आवश्यक आहे. बेसिक पगारावर नाही, तर ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स (TA), हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) आणि इतर सेवा अटींवरही पुनर्विचार करत आहे. या भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. याशिवाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही समान लाभ मिळावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. पेन्शन व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या..बैठकीतून मिळाले सकारात्मक संकेतNC-JCM स्टाफ साइड आणि आयोगाच्या अध्यक्षा यांच्यात झालेल्या पहिल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या बैठकींकडे आता लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. एकूणच, 8वा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आशा ठरत असून, अंतिम शिफारसीनंतर पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.