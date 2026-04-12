8th Pay Commission ची पुणे अन् दिल्लीत 'या' तारखेला महत्त्वाची बैठक, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढ अन् पेन्शनबाबत होणार मोठा निर्णय?

देशातील सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगानुसार वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांची वाट पाहणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी काही महत्त्वपूर्ण अपडे्टस जाहीर करण्यात आली आहेत. आयोगाने वेतन आणि निवृत्तीवेतन निश्चित करण्याच्या कामाला गती दिली आहे. .या संदर्भात, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी संघटना, संस्था आणि संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी बैठकांची मालिका सुरू केली आहे. या बैठकांमध्ये वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्ते, रजा, सेवाशर्ती आणि इतर मुद्द्यांवर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते जाणून घेतली जातील आणि त्यांच्या सूचनांचा अंतिम निर्णयात समावेश केला जाऊ शकतो. नव्या माहितीनुसार, आयोगाने पुणे आणि दिल्लीतील बैठकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.या बैठका या महिन्यात दिल्लीत तीन दिवस, तर पुढील महिन्यात मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील पुणे येथे दोन दिवस घेतल्या जातील..केंद्रीय वेतन आयोगाच्या बैठका दिल्लीत २८, २९ आणि ३० एप्रिल रोजी, तर पुण्यात ४-५ मे रोजी होणार आहेत. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने (8th CPC) आपल्या शिफारशी तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. या संदर्भात, आयोगाने दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील हितधारकांसोबत औपचारिक चर्चेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे..आयोग २८, २९ आणि ३० एप्रिल रोजी दिल्लीत विविध कर्मचारी संघटना आणि संस्थांसोबत बैठका घेणार आहे. यानंतर लगेचच, आयोगाचे एक शिष्टमंडळ ४ आणि ५ मे रोजी महाराष्ट्रातील पुणे येथे भेट देईल, जिथे ते केंद्र सरकारच्या संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून सूचना ऐकून घेईल..8th Pay Commission : वेतनवाढीचा मार्ग मोकळा, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ४७,६०० होणार? ८ व्या वेतन आयोगाची महत्त्वाची बैठक .ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे (AINPSEF) राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, "आयोगाच्या कामाला आता गती मिळत आहे. यासाठी संघटना आयोगाचे आभार मानते. दिल्ली आणि पुण्यातील दोन दिवसीय बैठकीनंतर देशभरातील इतर शहरांमध्येही बैठका आयोजित केल्या जातील."ते म्हणाले की, AINPSEF या बैठकांमध्ये आपले मुद्दे मांडेल आणि पेन्शनसह इतर विषयांवरही आयोगाला आपल्या सूचना देईल.