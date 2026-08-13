8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती

8th Pay Commission News: 8व्या वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सध्या संसदेत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान लोकसभेत 8व्या वेतन आयोगाच्या अहवालाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली..अहवालाबाबत माहितीअर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, 8व्या वेतन आयोगाने अद्याप आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे सध्या 8वा वेतन आयोग लागू झालेला नसून कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव पगाराबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही..PF Rule: लग्नासाठी कर्ज घेण्याची गरज नाही! PF मधूनच 5 वेळा काढता येणार पैसे; काय आहे नवा नियम?.आयोगाला किती वेळ?केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. म्हणजेच आयोगाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी मे 2027 पर्यंतचा म्हणजेच अजून 9 महिन्यांचा कालावधी आहे. सध्या आयोग कर्मचारी संघटना आणि विविध संबंधित घटकांकडून त्यांच्या मागण्या आणि सूचना जाणून घेत आहे..पगार कधी वाढणार?सरकारच्या मते, आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतर लगेचच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वाढीव पगार जमा होईल, असे नाही. अहवाल सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकार आयोगाच्या शिफारसींचा आढावा घेईल. त्यानंतर त्या शिफारसी स्वीकारण्याचा आणि त्यानुसार नवीन वेतनरचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे वाढीव पगार नेमका कधीपासून मिळणार, याची अंतिम तारीख अद्याप निश्चित नाही..Income Tax: खात्यात 1.33 कोटींचे व्यवहार, ITRही भरला नाही; तरी निवृत्त शिक्षक केस कसे जिंकले? 26 दिवसांनी पलटला गेम!.कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या काय?केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगासमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. यात -किमान म्हणजेच बेसिक पे - 69,000 रुपयेफिटमेंट फॅक्टर - 3.83वार्षिक वेतनवाढ - 6% करणेकिमान HRA स्लॅब - 30%पेन्शन - शेवटच्या वेतनाच्या 67%फॅमिली पेन्शन - 50%तसेच जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावीकर्मचारी संघटनांच्या मते, 7व्या वेतन आयोगानंतर महागाई आणि जीवनावश्यक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या वेतनरचनेत बदल करून त्यांना वाढीव वेतन आणि पेन्शनचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.