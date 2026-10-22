8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी गुड न्यूज? आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! थकबाकीबाबतही उत्सुकता

आठव्या वेतन आयोगाच्या पुढील अधिसूचनेची केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आयोगाच्या स्थापनेला लवकरच एक वर्ष पूर्ण होणार असून, विविध कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका सुरू आहेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय आयोगाकडून दिवाळीपूर्वी नवीन अधिसूचना जारी केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या अधिसूचनेत आयोगाच्या पुढील नियोजनाबाबत माहिती मिळू शकते..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.मुंबईत २२ आणि २३ ऑक्टोबरला बैठकाआठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने विविध संघटनांशी चर्चा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या तीन सदस्यीय पथकाने मुंबईत बैठका आयोजित केल्या आहेत. या बैठका २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहेत. कर्मचारी संघटना, कामगार संघटना, विविध संस्था आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत या बैठकीत चर्चा करण्याचे नियोजन आहे.आयोगाकडून बैठकीपूर्वी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. मुंबईतील बैठकांसंदर्भात यापूर्वीच सूचना जारी करण्यात आली होती. आता या बैठकांनंतर आयोगाकडून पुढील अधिसूचना कधी प्रसिद्ध केली जाणार, याकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..शेवटची अधिसूचना २१ सप्टेंबरलाआठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘व्हॉट्स न्यू’ या विभागात उपलब्ध माहितीनुसार, मुंबई दौऱ्यासंदर्भातील अधिसूचना २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आली होती. त्याआधी २४ ऑगस्ट रोजी बंगळूर दौऱ्याची सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती.२१ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेनुसार, मुंबईत २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी कर्मचारी संघटना, युनियन, संस्था आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. तर बंगळूरमध्ये ७ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी बैठका घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. आता पुढील अधिसूचनेत आयोगाकडून कोणती माहिती दिली जाते, याची प्रतीक्षा आहे..RBI Repo Rate: महागाईमुळे व्याजदर वाढवले! लोन आणि EMI आणखी महागणार? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत.नवीन अधिसूचनेत काय असणार?आयोगाची पुढील अधिसूचना नेमकी कधी प्रसिद्ध होणार, हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दिवाळीपूर्वी आयोगाकडून नवीन अधिसूचना जारी करून आगामी नियोजनाची माहिती दिली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे.मात्र, या अधिसूचनेत केवळ आगामी बैठकांचे वेळापत्रक असेल, असे निश्चित नाही. आयोगाकडून अन्य महत्त्वाची माहितीही प्रसिद्ध केली जाऊ शकते. त्यामुळे नवीन अधिसूचनेत काय असेल, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे..शिफारशींचा अहवाल मे २०२७ पर्यंत?केंद्र सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेला म्हणजेच ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाची स्थापना एका वर्षासाठी करण्यात आली असली, तरी त्याला स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत अंदाजे मे २०२७ पर्यंत येते..दरम्यान, केंद्र सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जातील, असे मानले जात आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या तारखेपासून झाल्यास शिफारशी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळू शकते..DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार? आता नवीन तारीख, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे लक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.