8th Pay Commission चे नवे शेड्यूल जाहीर! ऑक्टोबरपर्यंत बैठका, अंतिम रिपोर्ट आणि वाढीव पगार कधी?

8th Pay Commission report date: देशातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. नुकतेच 8 व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून यानुसार ऑक्टोबर पर्यंत आयोगाचे कामकाज सुरू राहणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आपल्या वाढीव वेतनासाठी आणि पेन्शनसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते..बैठका कुठे?वेतन आयोग सध्या देशभरात विविध कर्मचारी संघटना, अधिकारी आणि संबंधित घटकांच्या मागण्या व सूचना जाणून घेण्यासाठी विविध शहरांमध्ये बैठका घेत आहे. सध्या येत्या दिवसांत जयपूर, चंदीगढ आणि बेंगळुरू येथे होणार आहे. या बैठकींमध्ये कर्मचारी संघटनांकडून वेतन, भत्ते आणि इतर सेवासंबंधी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत..Gold Rate Today: सलग 2 आठवड्यांच्या तेजीनंतर सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?.शहर आणि बैठकीची तारीखजयपूर : 31 ऑगस्ट–1 सप्टेंबर 2026चेन्नई : 7–8 सप्टेंबर 2026पुडुचेरी : 9 सप्टेंबर 2026चंदीगड : 16–18 सप्टेंबर 2026बंगळुरू : 7–8 ऑक्टोबर 2026मुंबई बाबतची तारीख अद्याप जाहीर नाही. विशेष म्हणजे वेतन आयोग रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या जाणून घेण्यासाठी आयोग मुंबईतील सेंट्रल रेल्वे झोनशी संबंधित विभागांनाही भेट देण्याची शक्यता आहे..अंतिम अहवाल कधी?वेतन आयोगाच्या बैठका ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार असल्याने त्यानंतर वेतन आणि भत्त्यांमध्ये संभाव्य बदलांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी वेळ लागणार आहे. बैठकींचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर पगार गणना आणि शिफारशी तयार करण्यासाठी आणखी 2 ते 3 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..18 महिन्यांचा काळवेतन आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोग हा कालावधी संपण्याआधीच अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करू शकतो, अशी शक्यता आहे. याचा अर्थ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2026 मध्येच वाढीव पगार प्रत्यक्ष हातात मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसते. मात्र अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या मंजुरीवर अवलंबून असेल..Bank Strike: सलग 5 दिवस बँका बंद? सप्टेंबरमध्ये पुन्हा संप; पाहा ताजी अपडेट.8वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर काय?केंद्र सरकारकडून दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेचा आढावा घेतला जातो. त्यानुसार मुळ वेतन, भत्ते आणि इतर आर्थिक लाभांमध्ये बदल करण्याबाबत शिफारशी केल्या जातात. 7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास त्याचा प्रभाव 1 जानेवारी 2026 पासून मानला जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.