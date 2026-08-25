Personal Finance

8th Pay Commission चे नवे शेड्यूल जाहीर! ऑक्टोबरपर्यंत बैठका, अंतिम रिपोर्ट आणि वाढीव पगार कधी?

8th Pay Commission Update: 8 व्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. अपडेटनुसार आयोगाने शेड्यूल जाहीर केले असून कधी कुठे बैठका होणार आहे हे सांगितले आहे. त्यामुळे वाढीव पगाराबाबत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना उत्सुकता लागली आहे.
8th Pay Commission latest update 2026

8th Pay Commission New Schedule Out: Meetings Till October; When Will the Final Report and Salary Hike Come?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

8th Pay Commission report date: देशातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. नुकतेच 8 व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून यानुसार ऑक्टोबर पर्यंत आयोगाचे कामकाज सुरू राहणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आपल्या वाढीव वेतनासाठी आणि पेन्शनसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

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