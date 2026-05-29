8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगामुळे पेन्शनमध्ये मोठे बदल ? कर्मचाऱ्यांना होणार मोठा फायदा, अपडेट्स समोर

Overview of 8th Pay Commission and Pension Reforms : केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना आपल्या पसंतीनुसार पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे..जानेवारी २०२६ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र अद्याप त्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी पेन्शन व्यवस्थेत अधिक स्पष्टता आणि लवचिकता मागणी केली आहे. विशेषतः जुन्या पेन्शन योजनेची (Old Pension Scheme) मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे..8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवी अपडेट समोर, पुण्यातील बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय.कर्मचाऱ्यांना मिळणार पर्यायकर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, पेन्शन व्यवस्था अधिक लवचिक असावी आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या गरजेनुसार आणि आर्थिक नियोजनानुसार पेन्शन योजना निवडण्याचा अधिकार मिळावा. सध्या १ जानेवारी २०२४ नंतर नियुक्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत पेन्शन दिली जाते. ही योजना पूर्णपणे योगदानावर आधारित असून, बाजारातील परताव्यावर अवलंबून आहे..8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! पगार किती वाढणार? 8व्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या बैठकीत मोठा संकेत.मात्र एनपीएस मध्ये बाजारातील जोखीम असल्याने अनेक कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेकडे (OPS) परत जाण्याची मागणी करत आहेत. OPS अंतर्गत निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळते आणि ती बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून नसते. .सरकारची भूमिकामाध्यमांतील वृत्तानुसार, केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करत आहे. पेन्शन व्यवस्थेत जास्त लवचिकता आणण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनुसार, पुढील दोन ते चार महिन्यांत यासंबंधी एक ठोस प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर येऊ शकतो. पण सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..कर्मचाऱ्यांचे नेमके म्हणणे काय?केंद्रीय कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणतात, "आम्हाला केवळ वेतनवाढ हवी नाही तर निवृत्तीचे सुरक्षित भविष्य हवे आहे. कर्मचाऱ्यांना NPS आणि OPS मधील पर्याय निवडण्याची मुभा मिळाल्यास त्यांना त्यांच्या भविष्याचे नियोजन करण्यास मदत होईल."आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींसोबतच पेन्शन मुद्द्यावरही लक्षणीय निर्णय अपेक्षित आहे. लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या निर्णयाकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.