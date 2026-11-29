केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) अंमलबजावणी २०२८ पर्यंत लांबणीवर पडल्यास केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. ड्यूश बँक रिसर्चच्या (Deutsche Bank Research) ताज्या अहवालानुसार, वेतन आणि पेन्शनची थकबाकी जमा होत गेल्याने सरकारला किमान ३ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो. त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक नियोजनासमोर नवे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सरकारची वित्तीय तूट वाढण्याचा अंदाजड्यूश बँकेने 'ग्रेट एक्स्पेक्टेशन्स, बट रिस्की बिझनेस' या शीर्षकाच्या 'वर्ल्ड आउटलुक २०२७' अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला आहे. या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये केंद्र सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. सरकारी उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक झाल्यास ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्जाचा आधार घ्यावा लागेल..8th Pay Commission Salary Hike : आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास फरक मिळणार? कोणाला किती पगार वाढणार जाणून घ्या आकडेवारी.सरकारी तिजोरीवर अनेक आघाड्यांवर दबावआठव्या वेतन आयोगाच्या संभाव्य थकबाकीव्यतिरिक्त कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, अन्नधान्य आणि खत अनुदानावरील खर्च यामुळे सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढू शकतो. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशात घट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी सरकारच्या महसुलावरही परिणाम होऊ शकतो..अर्थव्यवस्थेला मागणी वाढीचा फायदादरम्यान, आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यास बाजारपेठेतील मागणीला चालना मिळू शकते. त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ झाल्याने देशांतर्गत उपभोगालाही फायदा होण्याची अपेक्षा आहे..ड्यूश बँकेने भारताच्या आर्थिक विकासाबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये जीडीपी वाढ ७.३ टक्के, २०२८ मध्ये ७.२ टक्के आणि २०२९ मध्ये पुन्हा ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे वेतन आयोगाच्या खर्चाचे आव्हान असले, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.