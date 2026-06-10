8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर ! 'हा' फॉर्म्युला लागू होताच खात्यात जमा होणार ५३ लाखांची रक्कम

Expected Salary Hike Under 8th Pay Commission : देशातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या ८ व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटना आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी वेतन वाढ, फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर सतत चर्चा करत आहेत. जर ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत २.८६ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला गेला, तर 'लेव्हल-१४' मधील कर्मचाऱ्यांसाठी २० महिन्यांच्या कालावधीतील संभाव्य थकबाकी (arrears) ५३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते..आयोगाकडे निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे, तसेच २२-२३ जून रोजी लखनौमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठकांचेही नियोजन आहे. परिणामी, सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, ८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती वाढ होईल आणि त्यांना किती रकमेची थकबाकी मिळू शकेल?. केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाचा अहवाल लागू करण्याची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर केलेली नसली, तरी तज्ञांच्या मते अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेल्या १८ महिन्यांच्या कालावधीचा विचार करता याची अंमलबजावणी २०२७ च्या शेवटी होऊ शकते. आयोगाचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये संपणार होता; जर आयोगाने मे २०२७ पर्यंत आपला अहवाल सादर केला, तर त्यानंतर मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि इतर प्रक्रियात्मक बाबी पूर्ण होण्यास आणखी ३ ते ६ महिने लागू शकतात. .अशा परिस्थितीत, नवीन वेतन संरचना ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर २०२७ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी मिळण्याची अपेक्षा आहे. अंमलबजावणीस सुमारे २० ते २१ महिन्यांचा विलंब झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना मोठी एकरकमी रक्कम मिळू शकते..8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! दूध आणि भाज्यांवरुन ठरणार नवा पगार? 3490 कॅलरी फॉर्म्युला नेमका आहे तरी काय?.लेव्हल ११ ते १४ मधील कर्मचारी,जे सामान्यतः 'गट-अ' अधिकारी असतात यांना या वेतन वाढीचा सर्वाधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये उपसचिव, संचालक, प्राध्यापक, मुख्य अभियंता, शास्त्रज्ञ, वरिष्ठ सहसचिव आणि इतर उच्च-पदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या, सुरुवातीचा मूळ पगार लेव्हल ११ साठी ₹६७,७००, लेव्हल १२ साठी ₹७८,८००, लेव्हल १३ साठी ₹१,२३,१०० आणि लेव्हल १४ साठी ₹१,४४,२२० इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.