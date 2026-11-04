8th Pay Commission: पगार 69 हजार होणार? 3.833 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी; आयोगाला 1 वर्ष पूर्ण, जाणून घ्या 5 मोठे अपडेट्स

8th Pay Commission Latest News: आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. मात्र, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अजूनही पगार आणि पेन्शनमधील वाढीची प्रतीक्षा आहे. फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, किमान बेसिक पगार किती वाढेल आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ मिळेल, असे अनेक प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडले आहेत.सरकारकडून अद्याप या मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. मात्र, आयोगाने गेल्या वर्षभरात आपल्या कामाला वेग दिला असून, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून सूचना व मागण्या मागवण्यासह विविध बैठका घेतल्या आहेत. जाणून घेऊया आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित आतापर्यंतचे 5 महत्त्वाचे अपडेट्स..1. मे 2027 पर्यंत अहवालकेंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. त्याआधी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) ला मंजुरी दिली होती. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार, आयोगाला 3 मे 2027 पर्यंत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करायचा आहे.2. कर्मचाऱ्यांकडून 18 प्रश्नांची उत्तरे5 फेब्रुवारी 2026 रोजी आयोगाने 18 प्रश्नांची प्रश्नावली प्रसिद्ध केली. सरकारी विभाग, केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारक, कर्मचारी संघटना आणि संशोधकांकडून वेतन, पेन्शन तसेच कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या प्रश्नावलीची उत्तरे सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2026 होती..Gold-Silver Price Crash: धनत्रयोदशीपूर्वी सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! उच्चांकापासून सोनं 43 हजारांनी, तर चांदी 2.43 लाखांनी स्वस्त.3. मागण्यांचं निवेदन सादर करण्यासाठी मुदतवाढ5 मार्च 2026 पासून आयोगाने केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारक, कर्मचारी संघटना आणि इतर संबंधित संस्थांकडून मागण्यांची निवेदने मागवली. ही निवेदने आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा MyGov पोर्टलवर सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. सुरुवातीला निवेदन सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 एप्रिल 2026 होती. त्यानंतर ती वाढवून 31 मे आणि पुढे 15 जून 2026 करण्यात आली.4. किमान पगार 69 हजार रुपये आणि 3.833 फिटमेंट फॅक्टरआठव्या वेतन आयोगासमोर कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने आपल्या निवेदनात किमान बेसिक पगार 69 हजार रुपये करण्याची आणि 3.833 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे.याशिवाय, शेवटच्या बेसिक पगाराच्या 67 टक्के इतकी किमान पेन्शन, दरवर्षी 6 टक्के वेतनवाढ, HRA दरांमध्ये बदल आणि महागाई भत्ता (DA) 25 टक्क्यांवर पोहोचल्यास तो मूळ पगारात जोडण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, या मागण्या असून सरकारने अद्याप त्यांना मंजुरी दिलेली नाही..5. एप्रिलपासून बैठका सुरूआयोगाने 24 एप्रिल 2026 रोजी डेहराडून येथून विविध संबंधित घटकांसोबत बैठकांना सुरुवात केली. या बैठकांमध्ये केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी आपल्या मागण्या, अडचणी आणि सूचना आयोगासमोर मांडल्या.आतापर्यंतची शेवटची बैठक 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत झाली. आगामी काळात आयोग आणखी काही बैठका घेण्याची शक्यता आहे..फिटमेंट फॅक्टर आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ?केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टर आणि नवीन किमान बेसिक पगार हे सर्वाधिक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. सातव्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे किमान बेसिक पगार 7 हजार रुपयांवरून 18 हजार रुपये झाला होता.आता आठव्या वेतन आयोगात किती फिटमेंट फॅक्टर लागू होणार आणि त्यानुसार पगारात किती वाढ होणार, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, पेन्शनधारकांनाही मूळ पेन्शन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या सर्वांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही..Pune News: दिवाळीला घरी जाण्याचं स्वप्न महागलं? खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मनमानी दरांनी प्रवासी हैराण, जास्त भाडं मागत असतील तर इथे करा तक्रार!.1 जानेवारी 2026 पासून नवीन पगार लागू होणार?केंद्र सरकारच्या 28 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम 1 जानेवारी 2026 पासून अपेक्षित असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अद्याप अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही.10 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेत अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाने अद्याप आपल्या शिफारशी सरकारकडे सादर केलेल्या नाहीत. आयोग मे 2027 पर्यंत अहवाल देऊ शकतो. गरज भासल्यास काही मुद्द्यांवर अंतरिम अहवालही सादर केला जाऊ शकतो.यानंतर सरकार आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेईल.मात्र, फिटमेंट फॅक्टर, नवीन बेसिक पगार, पेन्शनमधील वाढ आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.