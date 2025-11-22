Personal Finance

Aadhaar ATM : एटीएम अन् पाकिटही हरवलं? टेन्शन घेऊ नका, लगेच पैसे काढण्यासाठी उपयोगी येईल फक्त आधार नंबर; सोपी आहे प्रोसेस

AePS withdrawal : फक्त आधार क्रमांक आणि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट पुरेसा असतो. व्यवहार मायक्रो-एटीएम किंवा बँक मित्र / मिनी बँक पॉइंटवर होतो. ही सुविधा फक्त आधार बँक खात्याशी लिंक असल्यासच उपलब्ध असते.
A customer withdrawing cash using Aadhaar biometric authentication on a micro-ATM through the AePS banking system in India without using an ATM card.

Yashwant Kshirsagar
  1. एटीएम कार्ड आणि पाकीट हरवलं तरी आधार कार्ड वापरून पैसे काढता येतात.

  2. या सुविधेला AePS (Aadhaar Enabled Payment System) असे म्हणतात.

  3. पैसे काढण्यासाठी कार्ड, PIN किंवा पासबुकची गरज नसते.

कल्पना करा की तुम्ही एखाद्या महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर पडला आहात आणि अचानक तुमचे पाकीट गायब असल्याचे आढळले तुमच्याजवळ रोख रक्कम ही अन् एटीएम कार्ड नाही आणि अगदी बँकेत पोहोचणे देखील कठीण आहे.अशा परिस्थितीत, बहुतेक लोक घाबरतात कारण मनात येणारा पहिला प्रश्न म्हणजे आता पैसे कसे काढायचे. पण अशावेळी घाबरुन जाऊ नका, कारण तुमचा आधार नंबरच समस्या लगेच सोडवेल.

