Aadhaar ATM : एटीएम अन् पाकिटही हरवलं? टेन्शन घेऊ नका, लगेच पैसे काढण्यासाठी उपयोगी येईल फक्त आधार नंबर; सोपी आहे प्रोसेस

Summaryएटीएम कार्ड आणि पाकीट हरवलं तरी आधार कार्ड वापरून पैसे काढता येतात.या सुविधेला AePS (Aadhaar Enabled Payment System) असे म्हणतात.पैसे काढण्यासाठी कार्ड, PIN किंवा पासबुकची गरज नसते..कल्पना करा की तुम्ही एखाद्या महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर पडला आहात आणि अचानक तुमचे पाकीट गायब असल्याचे आढळले तुमच्याजवळ रोख रक्कम ही अन् एटीएम कार्ड नाही आणि अगदी बँकेत पोहोचणे देखील कठीण आहे.अशा परिस्थितीत, बहुतेक लोक घाबरतात कारण मनात येणारा पहिला प्रश्न म्हणजे आता पैसे कसे काढायचे. पण अशावेळी घाबरुन जाऊ नका, कारण तुमचा आधार नंबरच समस्या लगेच सोडवेल..या सुविधेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्हाला कार्ड, पिन किंवा पासबुकची आवश्यकता नाही. फक्त तुमचा आधार क्रमांक आणि बायोमेट्रिक ओळख पुरेशी आहे.ही प्रणाली एक दिलासा देणारी ठरली आहे, विशेषतः जे लोक कार्ड घेऊन जायला विसरतात किंवा अचानक ज्यांच्यावर कठीण परिस्थिती ओढावते त्यांच्यासाठी आधार एटीएम कसे कार्य करते ते समजावून घेऊया..आधार एटीएम कसे कार्य करते?आधार एटीएम हे कार्ड किंवा मशीन नाही. ते NPCI ने विकसित केलेल्या आधार-आधारित पेमेंट सिस्टमचा एक भाग आहे, जे सर्वांना बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध करून देते. यात कार्ड स्वाइप करण्याची किंवा पिन प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता नसते. मिनी बँक पॉइंट किंवा बँक मित्र येथे असलेल्या मायक्रो एटीएम मशीनमध्ये, तुमचा आधार क्रमांक टाकला जातो आणि नंतर तुमचा फिंगरप्रिंट घेतला जातो..Aadhaar Card Update : आधार कार्डबाबत हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; UIDAI ला दिला 'हा' आदेश.हे फिंगरप्रिंट तुमची ओळख सिद्ध करतो आणि सिस्टम थेट तुमच्या बँक खात्याशी जोडली जाते. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, ऑपरेटर रोख रक्कम वितरित करतो.ही पद्धत विशेषतः अशा भागात उपयुक्त आहे जिथे कमी एटीएम किंवा बँक शाखा आहेत. जर तुमचा आधार तुमच्या बँक खात्याशी जोडला असेल तरच तुम्ही या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता..पैसे काढायची सोपी आहे प्रक्रिया आधार एटीएम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या सेवेला एईपीएस (AePS) म्हणतात.संपूर्ण प्रणाली बायोमेट्रिक सुरक्षेवर आधारित आहे. रोख रक्कम काढण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. तुम्हाला फक्त जवळच्या एईपीएस केंद्राला भेट द्यावी लागेल आणि ऑपरेटरला सांगावे लागेल की तुम्हाला तुमचा आधार वापरून पैसे काढायचे आहेत..ऑपरेटर तुमचा आधार क्रमांक आणि बँकेचे नाव प्रविष्ट करतो, तुम्ही रकमेचा आकडा सांगता नंतर तुम्ही मशीनवर तुमचा फिंगरप्रिंट ठेवता. ओळखीची पुष्टी झाल्यानंतर, व्यवहार पूर्ण होतो आणि तुम्हाला रोख रक्कम मिळते. .FAQs 1) आधार एटीएम म्हणजे काय? आधार एटीएम म्हणजे आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक वापरून पैसे काढण्याची सेवा, जी AePS प्रणालीद्वारे चालवली जाते.2) एटीएम कार्ड शिवाय पैसे कसे काढता येतात? AePS केंद्रावर जाऊन आधार नंबर द्यायचा आणि फिंगरप्रिंट देऊन पैसे काढता येतात.3) पैसे काढण्यासाठी आधार बँकेला लिंक असणे गरजेचे आहे का? होय, तुमचा आधार तुमच्या बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे.4) AePS सेवा कुठे मिळते?बँक मित्र, CSC केंद्र, मिनी बँक सेंटर आणि काही किराणा दुकानांवर AePS सुविधा उपलब्ध असते..