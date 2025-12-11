Aadhaar News : आधार कार्ड वरुन जारी जन्मदाखले होणार रद्द, सरकारचा मोठा निर्णय; नवं बर्थ सर्टिफिकेट मिळवण्याची 'ही' आहे सोपी प्रोसेस

Aadhaar Document Issue : राज्य सरकारने जन्म प्रमाणपत्रांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. फक्त आधार कार्डच्या पुराव्यावरुन जे जन्मप्रमाणपत्र काढण्यात आली आहेत ती रद्द करण्यात येत आहेत. अनेक कुटुंबांनी आधार कार्डच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत आणि आता प्रश्न असा आहे की ती कागदपत्रे वैध राहतील का? सरकारने स्पष्ट केले आहे की आधार जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही..कारण आधारमध्ये नोंदवलेली जन्मतारीख कोणत्याही अधिकृत कागदपत्राद्वारे पडताळली जात नाही. यामुळे आधार वापरून जारी केलेल्या अनेक प्रमाणपत्रांची छाननी सुरू झाली आहे. जर तुमचे जन्म प्रमाणपत्र देखील आधार वापरून जारी केला गेले असेल तर ते रद्द देखील केला जाऊ शकते. मग अशावेळी काय करायचे याबद्दल जाणून घेऊया. .Aadhar Card Updates : आधारकार्ड मध्ये होणार मोठा बदल! नवीन आधार असणार अधिक सुरक्षित! जाणून घ्या काय होणार बदल.महाराष्ट्र सरकारने कारवाई देखील सुरू केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की केवळ आधारच्या आधारे जारी केलेले जन्म किंवा मृत्यु प्रमाणपत्र बनावट किंवा संशयास्पद मानले जाईल आणि ते त्वरित रद्द केले जातील. खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून प्रमाणपत्रे मिळवली जात आहेत अशा प्रकरणांना रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..आता पुढे काय करायचे?जर तुमचे जन्म प्रमाणपत्र फक्त तुमच्या आधार कार्डचा वापर करून जारी केले गेला असेल आणि आता तो रद्द करण्याचा विचार केला जात असेल तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. नवीन जन्म प्रमाणपत्रासाठी तुम्हाला वैध कागदपत्रे सादर करावी लागतील, जसे की हायस्कूलची गुणपत्रिका, रुग्णालयाने जारी केलेली जन्म नोंद, महानगरपालिकेचे रेकॉर्ड, पालकांची कागदपत्रे किंवा तुमची जन्मतारीख आणि जन्मस्थान सिद्ध करणारे इतर कोणतेही अधिकृत पुरावे जमा करा. संबंधित विभागाकडे अर्ज करा, कागदपत्रे सादर करा आणि प्रक्रिया पूर्ण करा. यामुळे भविष्यात होणारी कोणतीही फसवणूक टाळता येईल आणि तुम्हाला पुन्हा कोणत्याही समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.