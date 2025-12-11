Personal Finance

Aadhaar News : आधार कार्ड वरुन जारी जन्मदाखले होणार रद्द, सरकारचा मोठा निर्णय; नवं बर्थ सर्टिफिकेट मिळवण्याची 'ही' आहे सोपी प्रोसेस

Aadhaar Not Valid Proof : महाराष्ट्र सरकारने आधार कार्डवरून जारी झालेली जन्मदाखले रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.आधारवरील जन्मतारीख कोणत्याही अधिकृत पडताळणीशिवाय नोंदवली जाते, म्हणून ती विश्वसनीय मानली जाणार नाही.
Aadhaar Update

Aadhaar Update

Sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Aadhaar Document Issue : राज्य सरकारने जन्म प्रमाणपत्रांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. फक्त आधार कार्डच्या पुराव्यावरुन जे जन्मप्रमाणपत्र काढण्यात आली आहेत ती रद्द करण्यात येत आहेत. अनेक कुटुंबांनी आधार कार्डच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत आणि आता प्रश्न असा आहे की ती कागदपत्रे वैध राहतील का? सरकारने स्पष्ट केले आहे की आधार जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही.

Loading content, please wait...
mAadhaar app
Aadhaar Card
Birth Registration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com