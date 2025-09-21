Aadhaar Card Rules : आधारकार्डचे 'हे' नियम जाणून घ्या, चूक केल्यास होऊ शकतो तुरुंगवास; १० लाखांचा दंडही भरावा लागेल

आधार कार्ड हे भारतीय नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची ओळख बनले आहे. सरकारी योजनांपासून ते मोबाईल सिम खरेदीपर्यंत सगळीकडे आधारकार्डची आवश्यकता असते. त्यामुळ प्रत्येकाकडे आधारकार्ड असणे गरजेचे आहे. .आधारकार्ड हे युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI)द्वारे जारी केले जाते. शिवाय UIDAI ने काही नियम केले आहेत जे प्रत्येकाने पाळले पाहिजेत. या नियमांचे पालन न केल्यास तुरुंगवास किंवा १० लाखांपर्यंत दंड देखील होऊ शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया. .खोटी माहिती दिल्यास शिक्षाजर तुम्ही आधारसाठी अर्ज करताना युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया( UIDAI) ला अचूक माहिती दिली नाही, किंवा खोटी माहिती दिली तर तो गुन्हा मानला जातो. यामुळे तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १० हजारांचा दंड होऊ शकतो. म्हणून, आधारसाठी अर्ज करताना तुमची कागदपत्रे आणि माहिती पूर्ण प्रामाणिकपणे द्या..दुसऱ्याच्या आधार कार्डमध्ये बदल करणेदुसऱ्याच्या आधार कार्डची माहिती बदलणे किंवा त्यांच्या ओळखीशी छेडछाड करणे हे देखील बेकायदेशीर आहे. असे केल्याने ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. म्हणून, दुसऱ्याच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या आधार कार्डमध्ये कोणतेही बदल करू नका. .‘आधार केंद्राच्या \nसमस्या सोडवा’.डेटा लीक करणेकधीकधी, लोक UIDAI च्या परवानगीशिवाय आधारशी संबंधित एजन्सी उघडतात आणि वैयक्तिक माहिती गोळा करतात. हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. यामुळे ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १०,००० रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जर एखाद्या कंपनीने असे केले तर तिला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. .आधार केंद्र हॅक, डेटा चोरीचा प्रयत्न जर कोणी आधार केंद्र हॅक केले किंवा डेटा चोरण्याचा प्रयत्न केला तर तो एक गंभीर गुन्हा मानला जातो. यासाठी १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १०,००० ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.