Aadhaar Card Rules : आधारकार्डचे 'हे' नियम जाणून घ्या, चूक केल्यास होऊ शकतो तुरुंगवास; १० लाखांचा दंडही भरावा लागेल

Aadhaar Card Rules : आधारसाठी अर्ज करताना युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया( UIDAI) ला अचूक माहिती आणि खरी माहिती देणे आवश्यक आहे जर खोटी माहिती दिली तर तो गुन्हा मानला जातो.
Aadhaar Card security rules explained – violations may lead to jail term and heavy fines under UIDAI regulations.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

आधार कार्ड हे भारतीय नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची ओळख बनले आहे. सरकारी योजनांपासून ते मोबाईल सिम खरेदीपर्यंत सगळीकडे आधारकार्डची आवश्यकता असते. त्यामुळ प्रत्येकाकडे आधारकार्ड असणे गरजेचे आहे.

