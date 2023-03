Adani Group : ''अदानींनी महाराष्ट्र, राजस्थानमध्ये वीजनिर्मितीत १० हजार कोटींचा घोटाळा केला''

By

Adani Group : आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवारी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडवर राजस्थान आणि महाराष्ट्रात वीज निर्मिती आणि वितरणात 10,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला आणि या प्रकरणाची केंद्रीय एजन्सींकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना आपचे प्रवक्ते संजय सिंह यांनी दावा केला की अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने वीज निर्मिती आणि ऑपरेशनसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून पैसे घेतले आणि नफा खिशात घातला. (Adani Companies Did Rs 10,000 Crore Scam In Power Generation In Maharashtra, Rajasthan, Claims AAP)

संजय सिंह त्यांनी दावा केला, “आज मी आणखी एक घोटाळा उघड करत आहे. या घोटाळ्यात लुटलेल्या पैशातून दिल्लीला तीन वर्षे मोफत वीज दिली जाऊ शकते. राजस्थान आणि महाराष्ट्रात वीज महाग होण्याचे कारण साधनांची कमतरता नाही. त्याचे कारण म्हणजे अदानींचा उघड भ्रष्टाचार."

सिंग म्हणाले की, 2014 पूर्वी अदानीच्या कंपन्यांनी राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश केला होता आणि त्यांनी केवळ वीजनिर्मितीसह ऑपरेशनचा खर्च सरकारकडून घेतला नाही तर या उपक्रमाने केलेला नफाही खिशात टाकला.

आप नेत्याने सांगितले की, “सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अदानी यांनी आपला भाऊ विनोद अदानी यांच्या बनावट कंपनीचा वापर करून चीनमधून स्वस्त मशिन्स चढ्या किंमतीत आणल्या. या मशीन्ससाठी महाराष्ट्र सरकारकडून पैसे घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सिंग म्हणाले की, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने हा मुद्दा उपस्थित केला होता, परंतु मोदी सरकार सत्तेवर आल्याने कोणतीही कारवाई झाली नाही.

ते म्हणाले की हा 10,000 कोटींचा घोटाळा आहे. अदानी यांनी मॉरिशस आणि दुबई येथून वीज निर्मितीसाठी आपल्या भावाच्या बनावट कंपन्यांकडून मोठ्या किंमतीत मशिन खरेदी केल्या आणि त्या खरेदीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून पैसे घेतले.

ते म्हणाले की महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) अदानी यांच्या सहा कंपन्यांना चौकशीसाठी नोटिसा पाठवल्या होत्या. पण मोदी सरकार स्थापन झाले आणि डीआरआयने तपास थांबवला. सीबीआयने एफआयआर नोंदवला नाही किंवा कोणतीही कारवाई केली नाही.

संजय सिंह म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की सीबीआय, ईडी, डीआरआय आणि सेबी अदानीवर छापे टाकतील आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करतील.