Adani Group: एका वर्षात अदानी समूहाचे कर्ज 20 टक्के वाढले; सरकारी बँकांनी किती कोटी दिले?

अदानी ग्रुपचे कर्ज गेल्या एका वर्षात 20% वाढले असून आता त्यातील निम्मे कर्ज भारतीय बँका व वित्तीय संस्थांकडून घेतले आहे. सरकारी बँका, NBFC आणि इतर संस्थांचा ग्रुपवरील एक्सपोजर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून डॉलर बाँडचा वाटा कमी झाला आहे. तरीही ग्रुपकडे 60,000 कोटींचा कॅश रिझर्व्ह आहे..Adani Group: उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी ग्रुपचे भारतीय बँकांवरील अवलंबित्व झपाट्याने वाढले आहे. ग्रुपच्या एकूण कर्जापैकी जवळपास निम्मे कर्ज म्हणजेच सुमारे 2.6 लाख कोटी हे भारतीय बँका व वित्तीय संस्थांकडून घेतले आहे. एक वर्षापूर्वी हे प्रमाण 40% होते..रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केल्याने देशांतर्गत कर्ज घेणे स्वस्त झाले असून, चांगल्या क्रेडिट रेटिंगमुळे अदानी ग्रुपला मोठ्या प्रमाणावर निधी सहज उपलब्ध झाला आहे. जून 2025 पर्यंत अदानी ग्रुपचे एकूण कर्ज तब्बल 20% वाढले आहे. .भारतीय बँकांचा सहभाग वाढलासरकारी बँकांचा अदानी ग्रुपमध्ये एक्सपोजर मागील वर्षी 13% होता, तो आता 18% झाला आहे. NBFC आणि इतर वित्तीय संस्थांचा सहभाग 19% वरून 25% पर्यंत वाढला आहे. डॉलर बाँडचे प्रमाण मात्र 31% वरून कमी होऊन 23% झाले आहे, तर विदेशी बँकांचे कर्ज 28% वरून किंचित घटून 27% वर आले आहे. खासगी बँकांचा सहभाग फक्त 2% आहे..कॅश रिझर्व्ह आणि प्रॉफिटमध्ये वाढगेल्या दोन वर्षांत भारतीय बँकांनी अदानी ग्रुपला तब्बल ₹1.3 लाख कोटींचे कर्ज दिले आहे. तरीही ग्रुपकडे ₹60,000 कोटींचा कॅश रिझर्व्ह आहे, जो एकूण कर्जाच्या चतुर्थांश इतका आहे..आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अदानी ग्रुपने ₹89,806 कोटींचा विक्रमी EBITDA तर ₹40,565 कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे. भांडवली खर्च ₹1.26 लाख कोटींवर पोहोचला. कर्ज व्यवस्थापन नियंत्रणात असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.अदानी ग्रुपची 90% पेक्षा जास्त कमाई AA-रेटेड किंवा त्याहून चांगल्या मालमत्तांमधून होत असल्यामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी बँकांकडूनही त्यांना स्वस्त कर्ज सहज उपलब्ध होत आहे..FAQsप्र.1: अदानी ग्रुपचे एकूण कर्ज किती आहे?उ. – जून 2025 पर्यंत अडानी ग्रुपचे एकूण कर्ज सुमारे ₹2.6 लाख कोटी आहे.प्र.२: भारतीय बँकांचा ग्रुपवरील कर्जातील सहभाग किती आहे?उ. – जवळपास 50% कर्ज भारतीय बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून घेतले आहे.प्र.३: FY25 मध्ये अदानी ग्रुपला किती नफा झाला?उ. – FY25 मध्ये ग्रुपने ₹40,565 कोटींचा निव्वळ नफा झाला..