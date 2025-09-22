Summaryआगाऊ बजेट तयार करा व खरेदीपूर्वी किंमतींची तुलना करा. प्रत्येक ऑफर फायदेशीर नसते, क्रेडिट कार्डचा अतिरेकी वापर टाळा.महागड्या वस्तू खरेदीपूर्वी ग्राहकांचे रिव्ह्यू आणि विक्रेत्यांचे रेटिंग तपासा..दसरा आणि दिवाळी हे सण काही दिवसांवर आले आहेत. अशातच Amazon, Flipkart आणि इतर अनेक ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर लवकरच सेल सुरू होणार आहे. सुट्टीच्या उत्साहात, लोक फोन, लॅपटॉप आणि गॅझेट्स खरेदी करण्यात इतके मग्न होतात की ते अगदी बारिक तपशीलांकडेही लक्ष देण्यास विसरतात. या निष्काळजीपणाचा नंतर त्यांच्या खिशावर परिणाम होऊ शकतो. जल तर मग सणासुदीच्या दिवसांत ऑनलाईन खरेदीदरम्यान कोणत्या ५ चुका टाळायच्या याबाबत जाणून घेऊया. . बजेटशिवाय खरेदी करु नकासर्वात मोठी चूक म्हणजे बजेटशिवाय तुमची सणासुदीची खरेदी सुरू करणे. मर्यादेपेक्षा खर्च केल्याने खर्च वाढतो, ज्यामुळे शेवटी तुमचे बजेट कोलमडते. आगाऊ बजेट तयार करणे आणि भेटवस्तू, सजावट आणि इतर वस्तूंवर त्यानुसार खर्च करणे चांगले..सवलती आणि सेलला बळी पडू नकासणांच्या काळात, बाजारपेठा आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर भरपूर ऑफर असतात. फ्लॅश सेल आणि मर्यादित काळातील ऑफर सारख्या युक्त्या तुम्हाला त्वरित खरेदी करण्यास प्रवृत्त करतात. पण प्रत्येक ऑफर फायदेशीर नसते. कोणचीही डील खरोखरच फायदेशीर आहे की फक्त एक मार्केटिंग प्लॉट आहे हे ओळखा. यामुळे तुमच्या खिशाला कात्री लागणार नाही. .इतर प्लॅटफॉर्मशी किंमतींची तुलना ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर लगेच खरेदी करण्यासाठी आणि सवलत मिळविण्याच्या घाई, लोक अनेकदा किंमतींची तुलना करणे विसरतात. आणि एकदा त्यांनी कोणतेही प्रॉडक्ट ऑर्डर केले की, ते दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर आणखी स्वस्त असल्याचे त्यांना आढळते. जर या नंतर होणारा पश्चात्ताप टाळण्यासाठी दोन किंवा तीन शॉपिंग अॅप्सवर कोणत्याही प्रॉडक्टच्या किंमतींची तुलना करणे सुनिश्चित करा. यामुळे तुमचे पैसे वाचू शकतात. . क्रेडिट कार्डचा जास्त वापरसणासुदीच्या काळात लोक अनेकदा क्रेडिट कार्डवर जास्त खर्च करतात, परंतु या सुविधेमुळे नंतर कर्ज होऊ शकते. जर वेळेवर पेमेंट केले नाही तर तुम्हाला मोठे व्याज चुकवावे लागते. हे टाळण्यासाठी रोख किंवा डेबिट कार्डने खरेदी करणे चांगले..प्रॉडक्टचे रिव्ह्यू जर तुम्ही महागडे प्रॉडक्ट खरेदी करणार असाल, तर त्यावरील रिव्ह्यू न वाचता ते ऑर्डर करणे ही एक मोठी चूक ठरेल. विशेषतः जर तुम्ही फोन, लॅपटॉप किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या महागड्या वस्तू ऑर्डर करत असाल तर तुम्ही ग्राहकांचे रिव्ह्यू नक्कीच वाचले पाहिजेत. कारण उत्सवाच्या काळात, जर ऑर्डर केलेले प्रॉडक्ट सदोष अआढळले तर ते बदलण्यास बराच वेळ लागू शकतो. यामुळे तुमच्या आनंदावर विरजण पडू शकते. याशिवाय विक्रेत्याचे रेटिंग नक्की तपासा. डिलिव्हरी खराब असल्यास लोक अनेकदा विक्रेत्यांचे रेटिंग कमी करतात. जास्त रेटिंग असलेल्या विक्रेत्यांकडून सामान खरेदी करा. .FAQs१. ऑनलाइन सेलमध्ये खरेदी करताना सर्वात मोठी चूक कोणती? ➡️ बजेटशिवाय खरेदी सुरू करणे ही सर्वात मोठी चूक आहे.२. फ्लॅश सेल किंवा ऑफर्सवर विश्वास ठेवावा का? ➡️ नाही, प्रत्येक ऑफर फायदेशीर नसते. खरेदीपूर्वी नीट तपासा.३. क्रेडिट कार्ड वापरताना कोणती काळजी घ्यावी? ➡️ अतिरेकी वापर टाळा आणि वेळेवर पेमेंट करा, अन्यथा व्याज वाढेल.४. प्रॉडक्ट खरेदीपूर्वी रिव्ह्यू का महत्त्वाचे आहेत? ➡️ कारण रिव्ह्यूमुळे प्रॉडक्टची खरी गुणवत्ता आणि विक्रेत्याची विश्वसनीयता समजते.५. पैसे वाचवण्यासाठी कोणती सोपी ट्रिक आहे? ➡️ खरेदीपूर्वी दोन-तीन प्लॅटफॉर्मवर किंमतींची तुलना करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.