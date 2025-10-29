Amazon Layoff : Amazon मध्ये मोठी कपात! 14000 कर्मचाऱ्यांना फटका, भारतातील किती नोकऱ्या जाण्यार ?

Amazon Layoff : गेल्या काही दिवसांपासून AI मुळे रोजगार जातील अश्या चर्चा सुरू होत्या. यातच आता ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी Amazon ने सुमारे 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची घोषणा केली आहे. यात भारतातील सुमारे 1000 लोकांचा रोजगार जाणार असल्याची शक्यता आहे..AI मुळे कार्यपद्धतीत बदलAmazon चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अँडी जस्सी यांनी यापूर्वीच AI चा वापर वाढल्यामुळे काही पदे कमी करावे लागतील असे सांगितले होते. “आज जी कपात केली आहे ती कंपनीला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठीची तयारी आहे. कंपनीमधील अनावश्यक भार कमी करून भांडवल योग्य ठिकाणी वळवून मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली जाईल अशी माहिती कंपनीच्या "People Experience and Technology" विभागाच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेथ गॅलेट्टी यांनी दिली. .दरम्यान, कपातीचा सर्वाधिक परिणाम हा लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स, व्हिडिओ गेम्स आणि क्लाऊड कंप्युटिंग विभागांवर होणार आहे. तसेच पुढील काही महिन्यांत आणखी कपातीची शक्यता आहे तरीही कंपनी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये नवीन भरती सुरू ठेवेल असे गॅलेट्टी यांनी सांगितले..Share Market Closing : सेन्सेक्स 151 अंकांनी घसरला तर निफ्टी 25,950 अंकांपर्यंत खाली, कोणते शेअर घसरले ?\n.चांगली कामगिरी असतानाही कपात का?मागील काही वर्षांपासून कंपनीची कामगिरी चांगली होती. पण, सध्या जग अतिशय वेगाने बदलत आहे. यात AI ही इंटरनेटनंतरची सर्वात परिवर्तनशील तंत्रज्ञानक्रांती आहे आणि ती कंपन्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने नवनवीन बदल करण्यास सक्षम बनवत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला असल्याची माहिती गॅलेट्टी यांनी दिली..TCS News: नोकरकपातीनंतर टीसीएसची मोठी घोषणा! कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेरिएबल पे देण्याचा निर्णय, कुणाला किती मिळणार?.काही अहवालांनुसार, Amazon पुढे सुमारे 30,000 कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा विचार करत आहे. जर तसे झाले, तर ही कपात 2022-23 मधील 27,000 कर्मचाऱ्यांच्या कपातीपेक्षाही मोठी ठरेल. सध्या कंपनीकडे सुमारे 15.5 लाख कर्मचारी आहेत, त्यापैकी 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारी आहेत. त्यामुळे ही 14,000 कर्मचाऱ्यांची कपात एकूण कॉर्पोरेट कर्मचार्यांच्या 4% इतकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.