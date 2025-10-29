Personal Finance

Amazon Layoff : Amazon मध्ये मोठी कपात! 14000 कर्मचाऱ्यांना फटका, भारतातील किती नोकऱ्या जाण्यार ?

29 Oct 2025 : AI च्या वाढत्या वापरामुळे कार्यपद्धतीत केला जाणार बदल; भारतातील सुमारे 1000 लोकांच्या रोजगारावर टांगती तलवार
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Amazon Layoff : गेल्या काही दिवसांपासून AI मुळे रोजगार जातील अश्या चर्चा सुरू होत्या. यातच आता ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी Amazon ने सुमारे 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची घोषणा केली आहे. यात भारतातील सुमारे 1000 लोकांचा रोजगार जाणार असल्याची शक्यता आहे.

