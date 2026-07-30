Bank Charges: किमान बॅलन्सचा फटका!बँकांनी ४ वर्षांत ग्राहकांकडून वसूल केले २६,१७० कोटी; तुमच्याही खात्यातून पैसे कापले?

Bank Minimum Balance Penalty: बँकेच्या खात्यामध्ये किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्याबद्दल देशातील बँकांनी गेल्या चार आर्थिक वर्षांत ग्राहकांकडून तब्बल २६, १७०.३७ कोटी रुपये दंडाच्या स्वरूपात वसूल केले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली..त्यांच्या माहितीनुसार, बँकांनी चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) आतापर्यंत ७,०८६.६३ कोटी रुपये दंड आकारला आहे. तर २०२४-२५ मध्ये हा आकडा ६, ९७४.७९ कोटी रुपये होता. दरम्यान, २०२२-२३ ते २०२५-२६ या चार वर्षांत केवळ किमान शिल्लक न ठेवल्यामुळे बँकांनी २६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल केली..MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.खाजगी बँकांकडून सर्वाधिक दंड२०२५-२६ मध्ये बँकांनी आकारलेल्या दंडापैकी ४,९४८.७१ कोटी खासगी बँकांनी, तर २,१३७.९२ कोटी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वसूल केले.HDFC Bank – १, ७९८.१४ कोटीAxis Bank – १, ०८१.३३ कोटीसार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये:SBI – ४७७.२७ कोटी (फक्त चालू खात्यांवर)Bank of Baroda – ३९४.१० कोटी.सरकारचा दिलासाअर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी याबाबत बोलताना सांगितले की,RBIच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँका त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या व्यावसायिक धोरणांनुसार दंड आकारू शकतात. हा दंड वाजवी, पारदर्शक आणि सेवा पुरविण्याच्या खर्चाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे.ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी दहा बँकांकडून बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड पूर्णपणे रद्द करण्यात आला.उर्वरित दोन बँकांकडून शुल्कात कपातखात्यातील शिल्लक कमी झाल्यास तातडीने दंड आकारण्याऐवजी SMS, ई-मेल किंवा पत्राद्वारे सूचना देणे आवश्यक आहे.किमान शिल्लक पुन्हा जमा करण्यासाठी ग्राहकाला मुदत देणे बंधनकारक आहे.शून्य शिल्लक असलेली बचत खाती बँका उपलब्ध करून देतात.या खात्यांवर कोणताही दंड नाहीचुंदहरी यावेळी बोलताना म्हणाले की, बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट (बीएसबीडीए) तसेच प्रधानमंत्री जनधन योजनेतील खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट नसून त्यावर कोणताही दंड आकारला जात नाही. सध्या देशात सुमारे ७३ कोटी ‘बीएसबीडीए’ आणि जनधन खाती आहेत. .Gold Rate Today: गुरुपौर्णिमेनिमिच्या दिवशी सोन्याची गोड बातमी! सलग दुसऱ्या दिवशी भाव घसरले; मुंबई-पुण्यातील ताजा सोनं-चांदीचा भाव पाहा.किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल बँकांनी वसूल केलेला दंडवर्ष रक्कम२०२५-२६ (आतापर्यंत) ७,०८६.६३ कोटी२०२४-२५ ६,९७४.७९ कोटी२०२२-२३ ते २०२५-२६ २६,१७०.३७ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.