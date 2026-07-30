Personal Finance

Bank Charges: किमान बॅलन्सचा फटका!बँकांनी ४ वर्षांत ग्राहकांकडून वसूल केले २६,१७० कोटी; तुमच्याही खात्यातून पैसे कापले?

Bank Minimum Balance Penalty: बँक खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास किती मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या चार वर्षांत ग्राहकांकडून 26,170 कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
Banks Collected ₹26,170 Crore in Penalties

Minimum Balance Rule Costs Customers Big! Banks Recovered ₹26,170 Crore in Just 4 Years

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank Minimum Balance Penalty: बँकेच्या खात्यामध्ये किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्याबद्दल देशातील बँकांनी गेल्या चार आर्थिक वर्षांत ग्राहकांकडून तब्बल २६, १७०.३७ कोटी रुपये दंडाच्या स्वरूपात वसूल केले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.

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