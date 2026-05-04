Bank DA: बँक कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! महागाई भत्ता 25.70% वर; पगार किती वाढणार?

Bank Employee News: मे महिन्यात बँक कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि गोड बातमी आहे. मे ते जुलै 2026 दरम्यानच्या तिमाहीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांचा महागाई भत्ता (DA) हा 25.70% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. .किती वाढ झाली?देशात महागाई भत्ता हा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) लक्षात घेऊन ठरवला जातो. महागाई वाढल्यास कर्मचाऱ्यांची खरेदी क्षमता कमी होऊ नये यासाठी वेळोवेळी DA मध्ये बदल केला जातो. सध्या तो 25% वरून 25.70% केला आहे. यावेळी करण्यात आलेली 0.70 टक्क्यांची वाढ दिसायला लहान असली तरी त्याचा थेट परिणाम पगारावर होणार आहे..Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! मे महिन्यात दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव.किती पगार वाढणार?या DA वाढीचा पगारावर कसा परिणाम होईल ते पुढीलप्रमाणे बघता येईल- स्केल-I मधील कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 48,480 रुपये असल्यास दरमहा सुमारे 435 रुपयांची वाढ होईल.67,160 रुपये बेसिक सॅलरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात जवळपास 601 रुपये वाढणार आहे.तर 80,560 रुपये बेसिक सॅलरीवर सुमारे 719 रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मिळणार आहे.याशिवाय 93,960 रुपये बेसिक सॅलरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे 838 रुपये वाढतील.ज्या कर्मचाऱ्यांची 1,08,260 रुपये बेसिक सॅलरी आहे त्यांना पगारात जवळपास 965 रुपयाची वाढ मिळणार आहे..मोठा आर्थिक फायदातज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ छोटी वाटत असली तरी DA मधील अशा छोट्या वाढी दीर्घकाळात मोठा आर्थिक फायदा देतात. अनेक तिमाहींमध्ये सतत वाढ होत राहिल्यास वार्षिक उत्पन्नात लक्षणीय फरक पडतो. अलीकडेच, केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) 58% वरून 60% पर्यंत वाढवला आहे, म्हणजेच 2% वाढ केली आहे. या तुलनेत, बँक कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ किंचित कमी आहे, कारण महागाई भत्ता निश्चित करण्याच्या पद्धती, वेळ आणि मानके भिन्न आहेत..PAN Rule: आता या कामांसाठी PAN कार्ड बंधनकारक! Form 60 बंद, Form 97 लागू; जाणून घ्या पॅनचे नवे नियम .आणखी पगारवाढ होईलअलीकडेच, सरकारने व्यावसायिक बँकांसोबत (PSBs) 13 व्या द्विपक्षीय वेतन करारावर चर्चा केली. निर्धारित वेळेनुसार, पुढील 12 महिन्यांत तो अंतिम करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.