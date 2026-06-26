Bank Holiday: आज मोहरमनिमित्त बँका बंद की सुरू? पाहा RBI ची अपडेट, सलग 3 दिवस...

Muharram 2026: 26 जून 2026 रोजी ला देशभरात मोहरम सण असल्यामुळे बँक ग्राहकांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण मोहरम सणामुळे बँका सुरू राहणार की बंद असणार असा प्रश्न अनेक ग्राहकांना पडला आहे. यावर बँकांचे नियंत्रण आणि देखरेख करणारी देशाची मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या RBI ने याबाबत सुट्ट्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या शहरातील यादी तपासूनच नियोजन करावे..बँका बंद RBI च्या यादीनुसार आज 26 जून 2026 रोजी मोहरम सणामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शहर आणि गावांतील बँकांच्या शाखा आज पूर्ण दिवस बंद असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आज बँकांच्या शाखांमध्ये जाऊन कोणताही फिजिकल व्यवहार करता येणार नाही..महाराष्ट्रासोबत त्रिपुरा, मिजोराम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ , झारखंड, आणि आंध्र प्रदेश अशा एकूण 15 राज्य आणि केंद्रशाशित प्रदेशांमध्ये आज सुट्टी असणार आहे..सलग 3 दिवस बँका बंदविशेष म्हणजे आज, उद्या आणि परवा असे सलग 3 दिवस बँका बंद असणार आहे. कारण उद्या चौथा शनिवार आणि परवा रविवार यामुळे बँका नेहमीप्रमाणे बंद असणार आहे. त्यामुळे यानंतरचे बँकेतील व्यवहार करण्यासाठी तुम्हाला आता सोमवारीच बँकेत जावे लागेल..या सेवा मात्र सुरू26 जून ला राज्यातील सर्व बँकांच्या शाखा बंद असल्या तरी ऑनलाइन बँकिंग, नेटबँकिंग, UPI अॅप्स, तसेच NEFT आणि RTGS सेवा सामान्यप्रमाणे चालू राहतील. तसेच ATM सेवाही कार्यरत राहील.दरम्यान, कॅश डिपॉझिट, चेक क्लिअरन्ससारखी बँकेतील प्रत्यक्ष कामे या दिवशी होणार नाहीत. ही कामे करण्यासाठी तुम्हाला आता सोमवार, 29 जून 2026 रोजी बँकेत जावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.