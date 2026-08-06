Best FD Investment: RBI च्या निर्णयानंतर 1 लाखासाठी कोणती FD फायद्याची? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? पाहा संपूर्ण गणित

Best Fixed Deposit Investment India: ऑगस्ट 2026 महिन्यात जर तुमच्याकडे 1 लाख रुपये बचतीमध्य आहेत आणि तुम्ही त्या पैशांना वाढवू इच्छिता तर अशावेळी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक चांगला आणि सुरक्षित पर्याय तुमच्याकडे आहे.FD च नाव ऐकताच लोकांच्या मनात मग प्रश्न येतो लॉन्ग टर्म FD करावी की शॉर्ट टर्म FD? गुंतवणूकदारांच्या मनात हा प्रश्न यासाठी आला की कालच RBI च्या मौद्रिक धोरण समितीने रेपो दर 5.25% कायम ठेवला असून आता शॉर्ट की लॉन्ग टर्म FD कोणती गुंतवणूक फायद्याची ठरणार? .शॉर्ट टर्म FD चे फायदेशॉर्ट-टर्म फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) ही साधारणपणे 7 दिवसांपासून 1 वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी असते. या पर्यायात तुमचे पैसे दीर्घकाळासाठी अडकून राहत नाहीत. उदाहरणार्थ, तुम्ही 6 महिन्यांची FD केली तर मुदत पूर्ण झाल्यानंतर त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या नवीन व्याजदरानुसार पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा पर्याय मिळतो. त्यामुळे कमी कालावधीसाठी पैसे सुरक्षित ठेवायचे असतील तर हा पर्याय उपयुक्त ठरतो..Gold Rate Today: 2 दिवसांत सोनं 57,100 रुपयांनी महागलं! तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव पाहा.लॉन्ग टर्म FD चे फायदेलाँग-टर्म FD म्हणजे 3 ते 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी केलेली गुंतवणूक होय. या पर्यायाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुम्ही FD करताना मिळणारा व्याजदर संपूर्ण मुदतीसाठी निश्चित होतो. भविष्यात व्याजदर कमी झाले तरी तुमच्या FD वर आधीच ठरलेला दर कायम राहतो. तसेच, दीर्घ कालावधीमुळे चक्रवाढ व्याजाचा फायदा मिळून गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळू शकतो..1 लाख रुपयांसाठी कोणता पर्याय बेस्ट?तुमच्याकडे 1 लाख रुपये असतील आणि तुम्हाला ते FD मध्ये गुंतवायचे असतील तर पुढील 6 महिने ते 1 वर्षाच्या आत तुम्हाला पैशांची गरज भासणार असेल, तर शॉर्ट-टर्म FD हा योग्य पर्याय ठरू शकतो. यात पैसे सुरक्षित राहतात आणि मुदत पूर्ण होताच ते सहज उपलब्ध होतात.मात्र, जर तुम्ही गुंतवत असलेली रक्कम ही तुमची बचत असेल आणि 3 ते 5 वर्षे त्याची गरज भासणार नसेल, तर लाँग-टर्म FD अधिक फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे जास्त काळासाठी निश्चित व्याजदराचा लाभ मिळतो..LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?.एकत्रित FD गुंतवणूकजर तुम्हाला तुमचे पैसे दोन्ही FD मध्ये गुंतवणूक लाभ घ्यायचा असेल तर एकत्रित किंवा एफडी लॅडरिंग स्ट्रॅटजी उपयोगी ठरू शकते. यामध्ये संपूर्ण रक्कम एकाच FD मध्ये गुंतवण्याऐवजी ती वेगवेगळ्या कालावधीच्या FD मध्ये विभागली जाते. जसे-30,000 रुपये – 6 महिन्यांच्या शॉर्ट-टर्म FD मध्ये30,000 रुपये – 2 वर्षांच्या मध्यम मुदतीच्या FD मध्ये40,000 रुपये - 3 किंवा 5 वर्षांच्या लाँग-टर्म FD मध्येअशा पद्धतीने गुंतवणूक केल्यास ठराविक कालावधीनंतर काही रक्कम हातात येत राहते, तर उर्वरित गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन चक्रवाढ व्याजाचाही लाभ मिळतो. त्यामुळे हातात चांगला पैसा आणि चांगला परतावा या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.