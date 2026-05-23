Best FD Return: FD वर मिळतोय 8% पेक्षा जास्त व्याज! कोणती बँक देते सर्वाधिक रिटर्न? गुंतवणुकीआधी एकदा जाणून घ्या

Best FD Interest: शेअर बाजारातील चढ-उतार आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची वाढती पसंती यामुळे मुदत ठेवी म्हणजेच FD पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अनेक गुंतवणूकदार आता स्थिर आणि निश्चित परताव्यासाठी FD कडे वळताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे काही स्मॉल फायनान्स बँका सध्या FD वर 8.1 टक्क्यांपर्यंत व्याज ऑफर करत आहेत. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीसोबत चांगला परतावा मिळवू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांमध्ये या योजनांकडे आकर्षण वाढले आहे..कोणती बँक देतेय सर्वाधिक व्याज?सध्या काही स्मॉल फायनान्स बँक निवडक कालावधीच्या FD वर सर्वाधिक व्याजदर ऑफर करत आहेत. हे आकडे सध्या उपलब्ध असणाऱ्या माहितीवर आधारीत आहे. यात - सूर्यादय स्मॉल फायनान्स बँक कडून सुमारे 2 वर्षे 6 महिन्यांच्या FD वर 8.1% पर्यंत व्याजदर दिला जात असल्याची माहिती उपलब्ध आहे.उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकही निवडक कालावधीसाठी 8.1% पर्यंत व्याज देत आहे. .मोठ्या बँकांमध्ये किती व्याज?देशातील मोठ्या सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये FD वर तुलनेने कमी पण स्थिर व्याजदर दिले जात आहेत. यात SBI साधारणपणे 6% ते 6.45% दरम्यान FD व्याज देत आहे.HDFC बँक - 6.25% ते 6.50% दरम्यान FD व्याज देत आहे.ICICI बँक - 6.50% दरम्यानपंजाब नॅशनल बँक - 6% ते 6.60% दरम्यानबँक ऑफ महाराष्ट्र - 6.65% दरम्यानएक गोष्ट लक्षात घ्या संबंधित व्याजदर हे कालावधी आणि वेळेनुसार बदलू शकतात. तसेच या बँकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सामान्य ग्राहकांच्या तुलनेत जास्त व्याजाचा लाभ मिळतो..NBFC मध्ये किती परतावा?याशिवाय काही नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्याही (NBFC) आकर्षक FD योजना देत आहेत. बजाज फायनान्स तीन वर्षांच्या FD वर सुमारे 7.4 टक्के व्याज देत असल्याची माहिती आहे, तर श्रीराम फायनान्स जवळपास 7.25 टक्क्यांपर्यंत परतावा ऑफर करत आहे..जास्त व्याज म्हणजे चांगली गुंतवणूक?तज्ज्ञांच्या मते, केवळ जास्त व्याजदर पाहून FD मध्ये पैसे गुंतवणे योग्य नाही. कोणत्याही FD मध्ये पैसे गुंतवण्यापूर्वी संबंधित बँकेची आर्थिक स्थिती, विश्वासार्हता आणि DICGC अंतर्गत मिळणारे विमा संरक्षण तपासणे आवश्यक आहे. सध्या DICGC अंतर्गत एका खातेदाराला प्रत्येक बँकेत 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते..FD लोकप्रिय का होतेय?जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, शेअर बाजारातील चढ-उतार आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची वाढती मागणी यामुळे FD कडे पुन्हा लोकांचा कल वाढताना दिसत आहे. विशेषतः निवृत्त व्यक्ती आणि कमी जोखीम घेणारे गुंतवणूकदार निश्चित परताव्यासाठी FD ला प्राधान्य देत आहेत.दरम्यान तज्ज्ञांच्या मते, FD हा सुरक्षित गुंतवणुकीचा चांगला पर्याय असला तरी सर्व पैसे एकाच ठिकाणी गुंतवण्यापेक्षा FD, SIP आणि इतर गुंतवणूक पर्यायांमध्ये संतुलन ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.