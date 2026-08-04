Best Investment: SIP, FD की RD? दरमहा 5 हजार रुपये गुंतवल्यास 10 वर्षांत कुठे मिळेल सर्वाधिक पैसा?

SIP and FD Investment: आजच्या काळात आपल्याकडे गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये एसआयपी (SIP- Systematic Investment Plan), मुदत ठेव (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिट (RD) हे तीन पर्याय सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत. दर महिन्याला ठराविक रक्कम गुंतवली तर या तिन्ही पर्यायांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. मात्र या तिन्ही गुंतवणुकीची पद्धत आणि जोखीम वेगवेगळी आहे. .तीन्ही वेगळ्या कशा?SIP ही म्युच्युअल फंडाद्वारे शेअर बाजाराशी जोडलेली गुंतवणूक आहे. तर FD आणि RD मध्ये बँक निश्चित व्याजदर देते. एका सोप्या उदाहरणातून 10 वर्षांत कोणत्या पर्यायातून किती रक्कम मिळू शकते ते पाहूया..SIP मध्ये किती रक्कम तयार होईल?समजा, तुम्ही दर महिन्याला 5,000 रुपये SIP मध्ये गुंतवता आणि ही गुंतवणूक 10 वर्षे सुरू ठेवता. या कालावधीततुमची एकूण गुंतवणूक 6 लाख रुपये होईल.जर SIP वर सरासरी 15% वार्षिक परतावा मिळाला, तर 10 वर्षांनंतर तुमचा फंड सुमारे 13.9 लाख रुपये होऊ शकतो. म्हणजेच, तुम्हाला जवळपास 7.9 लाख रुपयांचा नफा मिळण्याची शक्यता आहे.मात्र, SIP मधील परतावा निश्चित नसतो. तो शेअर बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो. येथे 15% हा परतावा केवळ उदाहरण म्हणून गृहित धरलेला आहे..FD मध्ये किती मिळेल?फिक्स्ड डिपॉजिटमध्ये दर महिन्याला पैसे भरावे लागत नाहीत. सुरुवातीलाच एकरकमी रक्कम जमा करावी लागते.जर तुम्ही 6 लाख रुपयांची FD ही 10 वर्षांसाठी 7% वार्षिक व्याजदराने केली, तर मुदतपूर्तीवेळी तुम्हाला सुमारे 11.8 लाख रुपये मिळू शकतात. यामध्ये सुमारे 5.8 लाख रुपये व्याज मिळेल.FD मध्ये व्याजदर आधीच निश्चित असल्यामुळे हा तुलनेने सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानला जातो..RD मध्ये किती रक्कम मिळेल?रिकरिंग डिपॉझिट (RD) मध्ये दर महिन्याला ठराविक रक्कम जमा केली जाते. जर तुम्ही दर महिन्याला 5,000 रुपये RD मध्ये 10 वर्षे गुंतवले आणि त्यावर 7% वार्षिक व्याज मिळाले, तर एकूण गुंतवणूक 6 लाख रुपये होईल. व्याजासह मुदतपूर्तीवेळी सुमारे 8.7 लाख रुपये मिळू शकतात. म्हणजेच, व्याजाच्या स्वरूपात जवळपास 2.7 लाख रुपयांची कमाई होईल.नियमित बचत करू इच्छिणाऱ्या आणि सुरक्षित परतावा शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी RD हा चांगला पर्याय ठरू शकतो..SIP, FD आणि RD मधील फरक.कोणता पर्याय निवडावा?तुम्हाला जर दीर्घकालीन गुंतवणूक करून अधिक परताव्याची अपेक्षा असेल, तर SIP हा पर्याय योग्य ठरू शकतो.निश्चित आणि सुरक्षित परतावा हवा असेल, तर FD अधिक योग्य आहे.दर महिन्याला नियमित बचत करायची असेल, तर RD चा विचार करता येईल..गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवामोठा निधी तयार करण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर SIP मध्ये अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असते. मात्र त्यामध्ये बाजारातील चढ-उतारांचा धोका असतो. दुसरीकडे FD आणि RD मध्ये परतावा निश्चित असल्यामुळे हे तुलनेने सुरक्षित पर्याय मानले जातात. त्यामुळे कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट, उत्पन्न, गुंतवणुकीचा कालावधी आणि जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता यांचा विचार करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.