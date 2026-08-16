Personal Finance

Vishal Garg Ousted : ज्या CEO ने ९०० कर्मचाऱ्यांना एका झटक्यात कामावरुन काढलं, त्यालाच आता नोकरी मागायची आली वेळ, नेमकं काय घडलं?

Leadership Crisis : गर्ग यांनी पदावरून हटवण्याचा निर्णय मान्य न करता डॅनियल लुईस यांनी आपली दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. गर्ग यांनी पुन्हा CEO बनवण्याची मागणी केली असून, ते वर्षाला फक्त १ डॉलर पगारावर काम करण्यासही तयार आहेत.
Vishal Garg Ousted : ज्या CEO ने ९०० कर्मचाऱ्यांना एका झटक्यात कामावरुन काढलं, त्यालाच आता नोकरी मागायची आली वेळ, नेमकं काय घडलं?
Yashwant Kshirsagar
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अमेरिकेतील ऑनलाइन गृहकर्ज कंपनी बेटर होम अँड फायनान्सचे संस्थापक आणि माजी सीईओ विशाल गर्ग पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये एका झूम कॉलद्वारे सुमारे ९०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्यामुळे जगभरात चर्चेत आलेल्या गर्ग यांना आता स्वतःच सीईओ पदावरून हटवण्यात आले आहे.

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