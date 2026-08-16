Vishal Garg Ousted : ज्या CEO ने ९०० कर्मचाऱ्यांना एका झटक्यात कामावरुन काढलं, त्यालाच आता नोकरी मागायची आली वेळ, नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेतील ऑनलाइन गृहकर्ज कंपनी बेटर होम अँड फायनान्सचे संस्थापक आणि माजी सीईओ विशाल गर्ग पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये एका झूम कॉलद्वारे सुमारे ९०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्यामुळे जगभरात चर्चेत आलेल्या गर्ग यांना आता स्वतःच सीईओ पदावरून हटवण्यात आले आहे.. कंपनीच्या संचालक मंडळाने३ ऑगस्ट २०२६ रोजी गर्ग यांना सीईओ पदावरून दूर करत डॅनियल लुईस यांना अंतरिम सीईओ म्हणून नियुक्त केले. मंडळाने गर्ग यांच्या नेतृत्वाची शैली, निर्णयक्षमता आणि विश्वासार्हतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केल्याचे सांगितले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, २०२२ नंतरच्या काळात कंपनीला १.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला असून शेअर किंमत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरली आहे..Pune News: हिंजवडीतील IT कंपनी अचानक बंद? पगार नाही, चेक बाऊन्स... ७०० इंटर्न आणि कर्मचाऱ्यांचा वेतन घोटाळा उघड.गर्ग यांनी हा निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, लुईस यांनी त्यांची दिशाभूल केली. गर्ग यांच्या मते, सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी लुईस यांनी खर्चात कपात आणि नफा वाढवण्याबाबत चर्चा केली होती. गर्ग यांना त्यांच्या काही कल्पना आवडल्या, पण नंतर लुईस यांनी मंडळातील इतर सदस्यांचा विश्वास संपादन करून गर्ग यांना पदावरून हटवले. “त्यांनी माझी फसवणूक केली,” असे गर्ग यांनी म्हटले आहे..गर्ग यांनी प्रसिद्ध वकील अॅलेक्स स्पिरो यांची मदत घेतली असून संचालक मंडळाला पत्र लिहून पुन्हा सीईओ म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. ते एका डॉलर वार्षिक पगारावर काम करण्यास तयार असल्याचेही सांगत आहेत. काही गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा त्यांच्याकडे असल्याचेही वृत्त आहे..पगार २५ हजार सांगून १५ हजारच देतात, २५० रुपये वाढ देऊन उपकार केल्याचं दाखवतात; कंपन्यांकडून लूट, कर्मचाऱ्यांचा संताप.२०२१ मध्ये ख्रिसमसच्या आधी झालेल्या मोठ्या कर्मचारी कपातीमुळे गर्ग यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली होती. आता पाच वर्षांनंतर ते स्वतःच पदावरून हटवले गेले असून कंपनीच्या नियंत्रणासाठी मंडळ आणि संस्थापक यांच्यात तीव्र संघर्ष सुरू झाला आहे. हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.