Gold Rate Today : भाऊबीजेला सोन्याचे भाव वाढले की उतरले? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे २४ अन् २२ कॅरेटचे ताजे भाव

भाऊबीजेच्या दिवशी सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे सोन्याचे भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, डॉलरची मजबुती आणि गुंतवणूकदारांचा कल यांचा परिणाम सोन्याच्या भावावर होत आहे. दरम्यान, आज बाजार सुरू होण्यापूर्वी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) सोन्याच्या वायदा भावात वाढ नोंदवण्यात आली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सोन्याच्या भावात वाढआज MCX वर २४ कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव ०.०९ टक्क्यांनी म्हणजेच १२५ रुपयांनी वाढून प्रति १० ग्रॅम १,४०,६५० रुपयांवर पोहोचला. मागील व्यवहाराच्या दिवशी हाच भाव १,४०,५२५ रुपये होता. बुलियन बाजारातील आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४१,१९० रुपये नोंदवण्यात आला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस ४,०४०.५० डॉलरवर पोहोचला आहे..दरम्यान, गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४२,८४० रुपये, २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,३०,९५० रुपये आणि १८ कॅरेट सोन्याचा भाव १,०७,१७० रुपये आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव सर्व करांसह १,४६,४०० रुपये आहे..धनत्रयोदशीला फक्त सोने-चांदीच नाही, ‘या’ वस्तूंनाही आहे खास महत्त्व! जाणून घ्या शास्त्र .महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे दरमहाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, जळगाव, कोल्हापूर आणि सोलापूर येथे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४२,६९० रुपये आहे. या शहरांमध्ये २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,३०,८०० रुपये, तर १८ कॅरेट सोन्याचा भाव १,०७,०२० रुपये आहे..नाशिक, लातूर, वसई-विरार आणि भिवंडी येथे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४२,७२० रुपये, २२ कॅरेटचा दर १,३०,८३० रुपये आणि १८ कॅरेटचा दर १,०७,०५० रुपये आहे..काल सोन्याच्या भावात घसरणमंगळवारी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत प्रति १० ग्रॅम ५०० रुपयांची घसरण झाली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्पॉट गोल्डचा भाव सुमारे एक टक्क्याने घसरून ४,११३.५५ डॉलर प्रति औंस झाला होता. .भावातील चढ-उताराची कारणे?तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन डॉलरची मजबुती आणि जागतिक बाजारातील नकारात्मक संकेतांमुळे सोन्याच्या किमतीवर दबाव निर्माण झाला. तसेच दिवाळीच्या काळात अपेक्षेइतकी मागणी नसल्यानेही दरांना आधार मिळाला नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीतही घसरण झाली. त्यामुळे महागाईबाबतची चिंता काहीशी कमी झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.