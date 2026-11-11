Personal Finance

Gold Rate Today : भाऊबीजेला सोन्याचे भाव वाढले की उतरले? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे २४ अन् २२ कॅरेटचे ताजे भाव

Maharashtra Gold Price : आज MCX वर २४ कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव १२५ रुपयांनी वाढून प्रति १० ग्रॅम १,४०,६५० रुपये झाला. डॉलरची मजबुती, कमी दिवाळी मागणी आणि जागतिक नकारात्मक संकेतांमुळे सोन्याच्या दरात चढ-उतार होत आहेत.
Bhau Beej Gold Rate Today in Maharashtra

Bhau Beej Gold Rate Today in Maharashtra

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भाऊबीजेच्या दिवशी सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे सोन्याचे भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, डॉलरची मजबुती आणि गुंतवणूकदारांचा कल यांचा परिणाम सोन्याच्या भावावर होत आहे. दरम्यान, आज बाजार सुरू होण्यापूर्वी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) सोन्याच्या वायदा भावात वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
Gold Rate
gold
gold and silver
gold and silver price comparison