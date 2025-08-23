Mutual Funds: गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! आता पोस्ट ऑफिसमधून मिळेल म्युच्युअल फंडची सुविधा

पोस्ट विभाग (DOP) आणि AMFI यांच्यात म्युच्युअल फंड वितरणासाठी सामंजस्य करार झाला. 3 वर्षांसाठी वैध असलेला हा करार देशभरातील शहरी व निम-शहरी भागातील गुंतवणूकदारांना लाभ देणार आहे. पोस्ट विभागाच्या विश्वासार्ह नेटवर्कमुळे फायनान्शियल इन्क्लूजनला मोठा हातभार लागणार आहे..Mutual Funds: फायनान्शियल इन्क्लूजन करण्यासाठी पोस्ट विभाग (DOP) आणि असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) यांनी भागीदारी केली आहे. याअंतर्गत पोस्ट ऑफिसमार्फत म्युच्युअल फंड वितरित करण्यासाठी दोन्ही संस्थांनी एकमेकांशी हातमिळवणी केली आहे..मुंबईत झालेल्या AMFI च्या 30 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात DOP आणि AMFI यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) झाला. हा करार 22 ऑगस्ट 2025 पासून 21 ऑगस्ट 2028 पर्यंत म्हणजे तीन वर्षांसाठी असणार आहे. .या उपक्रमाद्वारे भारतीय पेस्ट आपल्या नेटवर्कच्या मदतीने शहरी तसेच निम-शहरी भागातील नागरिकांना म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. यामध्ये गुंतवणूकदारांच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक सिक्युरिटी फीचर्स असून, हा उपक्रम देशाच्या आर्थिक सेवा क्षेत्रात नवा मापदंड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला..Anil Ambani: अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढल्या! ED नंतर मुंबईत CBIचा छापा; काय आहे 2,000 कोटींच प्रकरण?.संचार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, डाक विभागाच्या विश्वासार्हतेचा फायदा घेत गुंतवणुकीची संधी गावोगाव पोहोचवणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे. या अंतर्गत डाक विभागाचे कर्मचारी म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर म्हणून कार्य करतील, ज्यामुळे लहान शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागांत गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढेल..Labubu Doll: 'लबूबू डॉल'मुळे कंपनी मालामाल; फक्त एका वर्षात सीईओचे नशीब बदलले, किती केली कमाई?.या MoU वर डाक विभागाच्या महाप्रबंधक (बिझनेस डेव्हलपमेंट) मनीषा बन्सल बादल आणि AMFI चे CEO वी. एन. चलसानी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या वेळी SEBI चेअरमन तुहिन कांता पांडे उपस्थित होते..FAQsप्र.1: हा करार किती काळासाठी वैध आहे?उ. हा MoU 22 ऑगस्ट 2025 ते 21 ऑगस्ट 2028 पर्यंत तीन वर्षांसाठी वैध आहे.प्र.2: या उपक्रमाचा फायदा कोणाला होईल?उ. शहरी आणि अर्ध-शहरी भागातील तसेच लहान शहरांतील गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड सहज उपलब्ध होतील.प्र.3: म्युच्युअल फंड वितरणात पोस्ट विभागाची भूमिका काय असेल?उ. डाक विभागाचे कर्मचारी म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर म्हणून काम करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.