GST Reform: GSTतील बदलामुळे सरकारला बसणार 40,000 कोटींचा फटका; नवे दर दिवाळी नाही तर 'या' दिवशी लागू होणार

सरकार जीएसटीमध्ये मोठे बदल करणार असून फक्त दोन कर दर (5% आणि 18%) ठेवण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचा तात्पुरता महसुली तोटा होईल, मात्र वाढलेला ग्राहक खर्च तो भरून काढेल अशी अपेक्षा आहे. नवे दर दसऱ्यापासून लागू होऊ शकतात..GST Slab Rationalisation: केंद्र सरकार वस्तू व सेवा कर (GST) व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या तयारीत असून या बदलांमुळे केंद्र व राज्य सरकारांना मिळून सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागेल, अशी माहिती वित्त मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे..जीएसटी सचिवालयाच्या फिटमेंट समितीने या संभाव्य तुटीचा सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. नव्या कररचनेत सध्या अस्तित्वात असलेले 12% आणि 28% हे दर रद्द होऊन फक्त दोन दर 5% आणि 18% लागू केले जाणार आहेत. तर तंबाखू, दारू यांसारख्या वस्तूंवर 40% कर कायम राहणार आहे..आरोग्य विम्यावर दिलासासर्व सेवांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित नसले तरी, वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवनविमा प्रीमियमवरील जीएसटी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे नागरिकांना थेट आर्थिक लाभ होईल..ऑनलाइन गेमिंगला फटकानव्या धोरणामुळे सरकारला ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरील जीएसटी व टीडीएसमधून सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. अलीकडे घेतलेल्या निर्णयांमुळे या क्षेत्रावर बंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे..सरकारचा असा विश्वास आहे की हा महसुली तोटा तात्पुरता असेल. ग्राहकांचा खर्च वाढल्याने करसंकलनात पुन्हा वाढ होईल. याच दृष्टीने यावर्षीच्या सुरुवातीला पगारदारांसाठी 12.75 लाख रुपयांपर्यंतची कर सूट जाहीर करण्यात आली होती..या बदलांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 56 वी जीएसटी परिषद बैठक 3 आणि 4 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. दसऱ्याच्या (2 ऑक्टोबरच्या सुमारास) आत नवे दर लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे..राज्यांचा पाठिंबा आणि पंतप्रधानांची घोषणा20 व 21 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रीगटाच्या बैठकीत बहुतेक राज्यांनी केंद्राच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात "जीएसटीत सुधारणा" आणण्याचे आश्वासन दिले होते. "यामुळे सामान्य माणसावरील करभार कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे तुमच्यासाठी दिवाळीचे गिफ्ट असेल," असे मोदी म्हणाले..FAQsQ1: नवे जीएसटी स्ट्रक्चर कसे असेल?- नव्या रचनेत फक्त दोन दर 5% आणि 18% लागू होतील, तर 'सिन गुड्स'वर 40% कर कायम राहील.Q2: यामुळे सरकारला किती महसुली तोटा होईल?- अंदाजे 40,000 कोटी रुपयांचा तात्पुरता तोटा होईल.Q3: सध्या नागरिकांना कोणता फायदा होणार?- आरोग्य व जीवनविमा प्रीमियमवरील जीएसटी रद्द होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे प्रीमियम स्वस्त होईल.Q4: नवे दर कधी लागू होतील?- सरकारचा प्रयत्न आहे की दसऱ्यापासून (ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला) हे नवे दर लागू करावेत..