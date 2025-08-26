Pension Reform: पेन्शनच्या नियमांमध्ये मोठा बदल; UPS मधून NPS मध्ये जाण्याची कर्मचाऱ्यांना एकदाच संधी

केंद्र सरकारने UPS पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना NPS मध्ये जाण्याचा पर्याय दिला आहे. हे स्विच एकदाच करता येणार असून निवृत्तीपूर्व 1 वर्ष किंवा VRS पूर्वी 3 महिने हा निर्णय घ्यावा लागेल.स्विचनंतर गॅरंटीड पेन्शन बंद होईल, मात्र सरकारकडून NPS खात्यात 4% अतिरिक्त योगदान मिळेल..Pension Reform: केंद्र सरकारने पेन्शनच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन सिस्टीम (UPS) मधून नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये जाण्याची एकदाच संधी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..UPS मधून NPS मध्ये स्विच करण्याचे नियमहे स्विच फक्त एकदाच आणि एका दिशेनेच करता येणार आहे.UPS मधील कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीच्या एक वर्ष आधीपर्यंत NPS मध्ये स्विच करू शकतात.जे कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती (VRS) घेत आहेत, त्यांना निवृत्तीच्या किमान 3 महिने आधी हा निर्णय घ्यावा लागेल..Online Gaming Bill 2025: Asia Cup पूर्वीच ड्रीम 11ची माघार; बीसीसीआयला किती कोटींचे नुकसान होणार?.काय परिणाम होईल?स्विच केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना UPS ची गॅरंटीड पेन्शन मिळणार नाही.मात्र सरकारचा अतिरिक्त 4% योगदान थेट NPS खात्यात जमा केले जाईल.त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना NPS च्या नियमांनुसारच रक्कम काढता येईल.यासाठी PFRDA (Exit & Withdrawal under NPS) Regulations 2015 लागू राहतील..Mutual Fund Tips: महिलांसाठी म्युच्युअल फंड: छोट्या गुंतवणुकीतून आर्थिक स्वातंत्र्य कसं मिळवायचं?.कोण स्विच करू शकणार नाही?ज्यांच्यावर अनुशासनात्मक कारवाई सुरू आहे किंवा ज्यांना सेवेवरून काढले गेले आहे, त्यांना हा पर्याय उपलब्ध राहणार नाही.ठरावीक कालावधीत निर्णय न घेतल्यास कर्मचारी डिफॉल्टने UPS मध्येच राहतील..सरकारचा उद्देशसरकारचे म्हणणे आहे की या बदलामुळे पेन्शन प्रणाली अधिक लवचिक आणि सोपी बनेल. वित्तमंत्र्यांनी अलीकडे संसदेत माहिती दिली की UPS अंतर्गत आतापर्यंत 7,253 दावे प्राप्त झाले असून, त्यातील 4,978 दाव्यांचे निराकरण झाले आहे. सध्या 25,756 निवृत्त केंद्रीय कर्मचारी UPS अंतर्गत अतिरिक्त लाभांसाठी पात्र आहेत..FAQsQ1: कोण UPS मधून NPS मध्ये स्विच करू शकतो?- UPS पेन्शन घेणारे सर्व केंद्रीय कर्मचारी, जे निवृत्तीपूर्व 1 वर्ष किंवा VRS पूर्वी 3 महिन्यांच्या आत अर्ज करतात.Q2: स्विचनंतर काय मिळणार नाही?- UPS ची गॅरंटीड पेन्शन मिळणार नाही, पण सरकारचा 4% अतिरिक्त वाटा NPS मध्ये जमा होईल.Q3: स्विच न केल्यास काय होईल?- ठरलेल्या वेळेत निर्णय न घेतल्यास कर्मचारी UPS मध्येच राहतील.Q4: कोणाला हा पर्याय उपलब्ध नाही?- ज्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई सुरू आहे किंवा ज्यांना सेवेतून काढले गेले आहेत, त्यांना हा लाभ मिळणार नाही.Q5: सरकारने हा निर्णय का घेतला?- पेन्शन प्रणाली अधिक लवचिक, सोपी आणि आधुनिक करण्यासाठी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.