Bonus Rule: Bonus Rule: कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! 20 टक्यांपर्यंत बोनस मिळणार; कुणाला होणार फायदा?

20 percent bonus for employees update: केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या दोन नव्या अधिसूचनांनुसार, आता पात्र कर्मचाऱ्यांना आता कंपनी किंवा नियोक्त्याकडून किमान 8.33 टक्के आणि कमाल 20 टक्के वैधानिक बोनस मिळू शकतो. मात्र हा बोनस मिळण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने ठरवून दिलेल्या पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे..कोणत्या कर्मचाऱ्यांना बोनस?श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, महिन्याला 21 हजार रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या आणि 30 दिवस काम केलेल्या तसेच आवश्यक पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वैधानिक बोनस मिळू शकतो. दुसरीकडे, दरमहा 21 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कायद्यांतर्गत बोनस देणे नियोक्त्यासाठी बंधनकारक नाही..Gold-Silver Rate Today: सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण! 11 सप्टेंबरला पुन्हा दर कोसळणार? जाणून घ्या ताजी अपडेट .बोनसची गणना?यात बोनसची गणना कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष पगारावर सरसकट केली जात नाही. यासाठी दरमहा 7 हजार रुपये किंवा कर्मचाऱ्यास लागू असलेले किमान वेतन यापैकी जे अधिक असेल ते आधारभूत मानले जाते.उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दरमहा पगार 15 हजार रुपये असेल आणि त्याच्या कामासाठी सरकारने 10 हजार रुपये किमान वेतन निश्चित केले असेल, तर बोनसची गणना 15 हजार रुपयांऐवजी 10 हजार रुपयांच्या आधारावर केली जाईल.सोप्या भाषेतसमजा कर्मचाऱ्याला 15 हजार पगार मिळतो पण त्याच्या कामासाठी लागू असलेले किमान वेतन 10 हजार रुपये आहे. अशावेळी 7 हजार रुपये किमान आहे तर लागू असलेले किमान वेतन 10 हजार आहे. यात 10 हजार ही रक्कम जास्त असल्याने बोनससाठी 10 हजार रुपये आधार मानला जाईल.म्हणजे 8.33 टक्के किमान बोनसाची गणना केल्यास - 10,000 × 8.33% × 12 = सुमारे 9,996 रुपयेतर 20 टक्के बोनस लागू केल्यास - 10,000 × 20% × 12 = सुमारे 24,000 रुपये.बोनस कधीपर्यंत द्यावा लागतो?Code on Wages, 2019 मधील कलम 39(1) नुसार, अकाउंटिंग वर्ष संपल्यानंतर साधारणपणे आठ महिन्यांच्या आत बोनस कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. विशेष परिस्थितीत आणि पुरेसे कारण दाखवून कंपनी मुदतवाढीसाठी अर्ज करू शकते आणि अशी मुदत कमाल दोन वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते..कंपनीने बोनस दिला नाही तर?पात्र कर्मचाऱ्याला वैधानिक बोनस न दिल्यास त्याच्याकडे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. Code on Wages, 2019 मधील कलम 45 अंतर्गत संबंधित सरकारी प्राधिकरणाकडे थकीत बोनससाठी दावा करता येतो. या प्रकरणात कर्मचारी स्वतः अर्ज करू शकतो. तसेच कर्मचारी ज्या नोंदणीकृत ट्रेड युनियनचा सदस्य आहे, ती संघटनाही दावा दाखल करू शकते..LPG Cylinder Update: गॅस सिलेंडर बुकिंगचा नियम बदलला! नियम बदलल्यानंतर दरातही बदल? महाराष्ट्रात LPG सिलेंडर आता कितीला?.वैधानिक बोनस म्हणजे काय?वैधानिक बोनस म्हणजे कायद्याने निश्चित केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा बोनस. Payment of Bonus Act, 1965 अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना हा लाभ दिला जातो. हा कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा ऐच्छिक लाभ नसून, कायद्यातील पात्रता आणि अटी लागू होत असतील तर कर्मचाऱ्याला मिळणारा कायदेशीर हक्काचा बोनस आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनाची मर्यादा, कामाचा कालावधी आणि इतर आवश्यक अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.