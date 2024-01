Budget 2024: अंतराळ अर्थव्यवस्था ४४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज; उदार ‘FDI’ धोरणाची अपेक्षा

अंतराळ कंपन्या स्वदेशी उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना बाह्य भांडवलाची मदत मिळाली, तर ते वेगाने प्रगती करू शकतील, यासाठी एफडीआयबाबत उदार धोरणाची गरज आहे, असे मत बंगळूरमधील पिक्सेल स्टार्ट-अपचे संस्थापक अवेस अहमद यांनी व्यक्त केले. (The space industry has expressed the need for clarity on the FDI policy in the space)