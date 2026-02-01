Uttar Pradesh Budget 2026 : यूपीच्या रेल्वे प्रकल्पांना मिळणार 'सुपरफास्ट' गती! अयोध्या, वाराणसी आणि लखनऊसाठी नव्या घोषणांची शक्यता

Uttar Pradesh trains expansion projects : उत्तर प्रदेशात सध्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी उत्तर रेल्वे आणि पूर्वोत्तर रेल्वे युद्धपातळीवर काम करत आहेत. गेल्या वर्षी यूपीला १९,८५८ कोटी रुपयांचा विक्रमी रेल्वे निधी मिळाला होता, ज्यातून अमृत भारत स्थानकांचा पुनर्विकास आणि वंदे भारत ट्रेनचे जाळे विस्तारले गेले. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून प्रामुख्याने धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या नव्या गाड्या आणि प्रलंबित प्रकल्पांसाठी निधी मिळण्याची चिन्हे आहेत..अयोध्या-मनकापूर कॉरिडोर ठरणार गेमचेंजरअयोध्या राम मंदिरातील वाढती गर्दी पाहता रेल्वेने मनकापूर-टिकरी आणि कटरा-अयोध्या सेक्शन जोडणाऱ्या प्रकल्पाला आधीच मंजुरी दिली आहे. यामुळे भाविकांना अयोध्येत पोहोचणे अधिक सोपे होईल. १५१.२४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे कटरा-टिकरी दरम्यान दुहेरीकरणाचे (Track Doubling) काम वेगाने पूर्ण होईल. हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर गोरखपूर-लखनऊ दरम्यान धावणाऱ्या गाड्यांची क्षमता वाढेल आणि प्रवासाचा वेळही कमी होईल..Mumbai: ठाणे ते दक्षिण मुंबई अंतर केवळ 25–30 मिनिटांत होणार! 13.9 किमी फ्रीवेचा कामाला MMRDA कडून सुरुवात, मार्ग कसा आहे?.लखनऊ ते बहराइच नवी ब्रॉडगेज लाईनराजधानी लखनऊला बहराइचशी जोडण्यासाठी ५३० कोटी रुपयांची नवी योजना आखण्यात आली आहे. जरवल रोड ते बहराइच दरम्यान ६५ किलोमीटरची नवी ब्रॉडगेज लाईन टाकली जाणार आहे. यामुळे श्रावस्ती, बलरामपुर आणि नेपाळ सीमेवरून लखनऊकडे येणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास स्वस्त आणि सुखकर होईल.सध्या सुरू असलेले महत्त्वाचे प्रकल्पबाराबंकी-मल्हौर: २७ किमी लांबीची तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन.जौनपूर-जफराबाद: दुहेरीकरणाचे (Double Line) काम, पूल आणि प्लॅटफॉर्मचे बांधकाम.वाराणसी-शिवपूर: तिसऱ्या रेल्वे लाईनचे काम प्रगतीपथावर.शंभर टक्के विद्युतीकरण: उत्तर प्रदेशातील सर्व रेल्वे मार्गांचे १००% विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे..वंदे भारत आणि धार्मिक पर्यटनरेल्वेने नुकतीच दिब्रुगड ते गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू केली आहे, ज्यामुळे भाविकांना कामाख्या देवीचे दर्शन घेणे सोपे झाले आहे. येणाऱ्या काळात वैष्णोदेवी आणि जगन्नाथ पुरी जाणाऱ्या भाविकांसाठीही उत्तर प्रदेशातून नवीन गाड्या मिळण्याची शक्यता आहे. सीतापूरमार्गे सहारनपूरसाठी सुरू झालेल्या वंदे भारतमुळे नैमिषारण्य तीर्थक्षेत्राला भेट देणाऱ्या प्रवाशांची सोय झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.