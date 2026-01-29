Personal Finance

Budget 2026 : भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात लांब आणि सर्वात छोटं बजेट भाषणाचा विक्रम कुणाच्या नावावर? वेळ बघून थक्क व्हाल...

Budget Longest and Smallest Speech : भारतीय लोकशाहीचे मंदिर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संसदेत बजेट सादर करण म्हणजे संपूर्ण एका वर्षासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण ठरवणे. त्यामुळे बजेटवेळी दिले जाणारे भाषण हे महत्त्वाचे ठरते.
Budget 2026: Longest and Shortest Budget Speeches in India That Made History

Budget 2026: Longest and Shortest Budget Speeches in India That Made History

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Budget 2026 Speech : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ ची जोरदार तयारी झाली आहे. १ फेब्रुवारीला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत आपले ९ वे बजेट भाषण सादर करणार आहेत. बजेट सादर करताना भाषण देणे, कधी कधी शेर-शायरी करणे आणि अर्थव्यवस्था तसेच योजनांची माहिती देणे हे बजेटचे महत्त्वाचे भाग आहेत. यात अर्थमंत्र्यांचे भाषण किती वेळचे झाला हाही चर्चेचा विषय असतो. चला मग जाणून घेऊयात इतिहासातील आतापर्यंतच्या सर्वात लहान आणि सर्वात मोठ्या भाषणांबद्दल...

Loading content, please wait...
Manmohan Singh
Arun Jaitley
Budget
nirmala sitharaman
FM Sitharaman
Budget 2026

Related Stories

No stories found.