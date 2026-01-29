Budget 2026 : भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात लांब आणि सर्वात छोटं बजेट भाषणाचा विक्रम कुणाच्या नावावर? वेळ बघून थक्क व्हाल...

Budget 2026 Speech : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ ची जोरदार तयारी झाली आहे. १ फेब्रुवारीला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत आपले ९ वे बजेट भाषण सादर करणार आहेत. बजेट सादर करताना भाषण देणे, कधी कधी शेर-शायरी करणे आणि अर्थव्यवस्था तसेच योजनांची माहिती देणे हे बजेटचे महत्त्वाचे भाग आहेत. यात अर्थमंत्र्यांचे भाषण किती वेळचे झाला हाही चर्चेचा विषय असतो. चला मग जाणून घेऊयात इतिहासातील आतापर्यंतच्या सर्वात लहान आणि सर्वात मोठ्या भाषणांबद्दल....निर्मला सीतारमण - सर्वात लांब बजेट भाषणकेंद्रीय बजेट २०२०-२१ सादर करताना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताच्या इतिहासातील सर्वात लांब बजेट भाषण दिले, जे 2 तास 42 मिनिटे चालले. त्यांनी नवीन कर प्रणालीसह भरपूर घोषणा यात केलाय. भाषण चालू असताना त्यांची तब्येत अचानक बिघडल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना हस्तक्षेप करावा लागला. २०१९ मध्ये त्यांनी २ तास १७ मिनिटांचे भाषण दिले आणि पुढील १० वर्षांसाठी १० पॉइंट विजन मांडले..Budget 2026 : बजेट 1 फेब्रुवारीलाच का सादर केल जात? पूर्वी वेगळी तारीख होती, ब्रिटिश काळातील प्रथा मोदी सरकारने का बदलली? .जसवंत सिंह आणि अरुण जेटली२००३ मध्ये देशाचे तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह यांनी २ तास १३ मिनिटे भाषण दिले. यामध्ये सार्वत्रिक आरोग्य विमा, ई-फायलींग, उत्पादन शुल्क आणि सीमाशुल्क याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले. तर, अरुण जेटली यांनी २०१४ मध्ये २ तास १० मिनिटे भाषण दिले होते..डॉ. मनमोहन सिंग १९९१ मध्ये तभारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १८,७०० शब्दांचे ऐतिहासिक भाषण दिले, ज्याने भारतात LPG चा पाय रोवला गेला. या भाषणात त्यांनी आर्थिक सुधारणा आणि धोरणात्मक बदल मांडले. डॉ. सिंग यांनी २००४ मध्ये पंतप्रधान होण्याआधी १९९१ ते १९९६ दरम्यान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये वित्त मंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला.Budget 2026 : बजेट लीक म्हणजे काय? झाल्यास काय होतं? गोष्ट त्या बजेटची ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा....सर्वात लहान भाषण२०२४ मध्ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम बजेटमध्ये केवळ ६० मिनिटांचे भाषण दिले, जे त्यांचे आतापर्यंतचे सर्वात लहान बजेट भाषण ठरले. तर १९९७ मध्ये हीरूभाई एम. पटेल यांनी अंतरिम बजेटमध्ये फक्त ८०० शब्दांचे भाषण दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.