Budget 2026 : अर्थसंकल्पात विवाहिताना मोठा दिलासा? पती-पत्नीला आता कमी कर भरावा लागणार; नेमका काय फायदा होणार?

Joint Taxation System : मोदी सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात विवाहित करदात्यांसाठी मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. अहवालांनुसार, अर्थ मंत्रालय 'जॉइंट टॅक्सेशन सिस्टीम' (म्हणजेच संयुक्त कर प्रणाली) आणण्याचा विचार करत आहे. या नव्या प्रणालीअंतर्गत पती-पत्नी एकत्रितपणे आयकर रिटर्न दाखल करू शकतील..अर्थ तज्ज्ञांच्या मते, या व्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा एकच कमावता सदस्य असलेल्या कुटुंबांना जास्त होणार आहे. सध्या अशा कुटुंबांमध्ये नोकरी न करणाऱ्या जोडीदाराची करमाफी मर्यादा आणि टॅक्स स्लॅबचा पूर्ण उपयोग होत नाही, त्यामुळे दुसऱ्या जोडीदारावर कराचा बोजा वाढतो..सध्याची करप्रणाली कशी आहे?सध्या भारतात विवाहित आणि अविवाहित व्यक्तींना कराच्या बाबतीत वेगळे मानले जात नाही. पती आणि पत्नींचे वेगवेगळे PAN असतात आणि त्यांच्यावर स्वतंत्रपणे कर आकारला जातो. पत्नीचे उत्पन्न नसल्यास तिची बेसिक सूट मर्यादा वापरात येत नाही. हीच अडचण लक्षात घेऊन ICAI (इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया) ने संयुक्त करप्रणालीचा पर्याय सुचवला आहे..जॉइंट टॅक्सेशनमध्ये काय बदल होऊ शकतो?पती-पत्नीचे एकत्रित उत्पन्न करासाठी ग्राह्य धरले जाईलस्वतंत्र किंवा सुधारित टॅक्स स्लॅब लागू होण्याची शक्यताबेसिक करमाफी मर्यादा वाढू शकतेगृहकर्जावरील व्याज, आरोग्य विमा आणि इतर सवलती अधिक प्रभावीपणे वापरता येतीलदोघेही कमावते असले तरी स्वतंत्र स्टँडर्ड डिडक्शन मिळू शकतेअमेरिका आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये कुटुंबाला एक आर्थिक घटक मानून अशीच करप्रणाली लागू आहे. त्यामुळे भारतातही अशी नप्रणाली सुरू करण्याबाबत मागणी हॉट आहे. .सरचार्जवरही दिलासा?सध्या 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर सरचार्ज लागतो. मात्र संयुक्त करप्रणाली लागू झाल्यास ही मर्यादा 75 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मोठा कर दिलासा मिळू शकतो..