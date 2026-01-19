Personal Finance

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात विवाहिताना मोठा दिलासा? पती-पत्नीला आता कमी कर भरावा लागणार; नेमका काय फायदा होणार?

Married Couple Tax Benefits : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 संसदेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात जॉइंट टॅक्सेशन सिस्टीम’ बाबत जर निर्णय झाला तर तो भारताच्या करप्रणालीतील एक ऐतिहासिक आणि मोठा बदल मानला जाईल.
Budget 2026: Big Tax Relief for Married Couples? Joint Tax Filing May Cut Burden

Vinod Dengale
Updated on

Joint Taxation System : मोदी सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात विवाहित करदात्यांसाठी मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. अहवालांनुसार, अर्थ मंत्रालय ‘जॉइंट टॅक्सेशन सिस्टीम’ (म्हणजेच संयुक्त कर प्रणाली) आणण्याचा विचार करत आहे. या नव्या प्रणालीअंतर्गत पती-पत्नी एकत्रितपणे आयकर रिटर्न दाखल करू शकतील.

