Business: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे सर्वसामान्यांचे हाल, मात्र तेल कंपन्यांची चांदी! अवघ्या 3 महिन्यांत 7.7 लाख कोटींचा नफा

Oil Companies Profit: अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे , मात्र जगातील The Guardian ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 8.18 लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला. म्हणजेच या कंपन्यांनी दररोज सरासरी 8,800 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली.मार्च महिन्यात सुरू झालेल्या पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जगभरात इंधन टंचाईच्या झळा तीव्र झाल्या असून हजारो कुटुंबांवर संकट ओढवलं. मात्र सर्वत्र महागाईचा आगडोंब उसळल्याचे चित्र पाहायला मिळत असताना मात्र जगातील आघाडीच्या तेल कंपन्यांसाठी हा काळ प्रचंड कमाईचा ठरला..7.7 लाख कोटींचा नफा ‘अल जझीरा’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते जून 2026 या अवघ्या तीन महिन्यांत जगातील आठ प्रमुख तेल कंपन्यांनी मिळून एकूण 7.7 लाख कोटी रुपयांचा नफा झाला असून तो भारताच्या संरक्षणविषयक बजेटपेक्षाही अधिक आहे. बड्या कंपन्यांनी खनिज तेलाचा शोध आणि त्याच्या उत्पादनावर भर दिला असून जमीन आणि समुद्राखालील साठ्यांचा देखील शोध घेतला जाऊ लागला आहे. जमिनीवरील साठ्यांमधून काढण्यात आलेले तेल या कंपन्यांना अधिक किमतीला विकता आल्याने त्यांना नफा झाला आहे..LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?.युद्धामुळे नफा अमेरिका-इराण संघर्ष तीव्र होत असताना इराणकडून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या भीतीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या. संघर्षाच्या शिखरावर ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल 126 डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. नंतर पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी झाल्याने दर घसरले.अमेरिकन प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2026 मध्ये ब्रेंट क्रूडचा सरासरी दर 117.29 डॉलर प्रति बॅरल, मे महिन्यात 107.14 डॉलर आणि जूनमध्ये 85.40 डॉलर प्रति बॅरल होता..कोणत्या कंपनीला किती नफा?या कालावधीत सर्वाधिक फायदा सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी अरामको (Saudi Aramco) ला झाला. कंपनीने तिमाहीत 33 अब्ज डॉलर (सुमारे 2.90 लाख कोटी रुपये) इतका निव्वळ नफा कमावला.इतर प्रमुख कंपन्यांमध्ये -ExxonMobil – सुमारे 1.28 लाख कोटी रुपयेChevron – सुमारे 1.07 लाख कोटी रुपयेShell – सुमारे 86,600 कोटी रुपयेTotalEnergies – सुमारे 53,100 कोटी रुपयेBP – सुमारे 50,400 कोटी रुपयेEquinor – सुमारे 28,200 कोटी रुपयेEni – सुमारे 19,000 कोटी रुपये.तज्ज्ञ काय सांगतात?आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापाराचा विचार केला तर 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये कच्च्या तेलाचा सरासरी जागतिक बेंचमार्क दर हा प्रतिबॅरल 96.68 डॉलर एवढा होता. हा दर मागील वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील दरापेक्षा अधिक आहे. होर्मुझमधील कोंडींचा निर्यातीवर परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. उलट त्यांना वाढीव दराचा लाभ मिळाला आहे. पश्चिम आशियातील तेलाला पर्याय शोधणाऱ्या देशांकडून आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांकडून या कंपन्यांना लाभ झाला आहे..Best Investment: SIP, FD की RD? दरमहा 5 हजार रुपये गुंतवल्यास 10 वर्षांत कुठे मिळेल सर्वाधिक पैसा?.तेल कंपन्यांचं स्पष्टीकरणअमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूटचे (API) चे अध्यक्ष माइक समर्स यांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, तेल कंपन्या स्वतः दर ठरवत नाहीत. जागतिक बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीनुसार दर निश्चित होतात.तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणावामुळे इंधनाच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाला आणि त्यामुळे तेल उद्योगाला फायदा झाल्याचेही त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, भविष्यात ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासाठी कंपन्यांना मजबूत नफ्याची आवश्यकता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.