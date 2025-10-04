Personal Finance

Flat Buy on Credit Card: क्रेडिट कार्डवर घर विकत घेता येतं का? काय आहे नियम?

Flat Buy on Credit Card: क्रेडिट कार्डद्वारे घर किंवा जमीन खरेदी करणे भारतात जवळपास अशक्य आहे, कारण मालमत्तेची किंमत कोट्यवधी रुपयांत असते आणि कार्डची मर्यादा खूप कमी असते.
राहुल शेळके
Updated on

Flat Buy on Credit Card: आजच्या डिजिटल युगात क्रेडिट कार्ड आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. किराणा सामान खरेदीपासून ते मोठ्या शॉपिंगपर्यंत सर्वकाही आता एका स्वाइपवर होतं. पण आपण क्रेडिट कार्ड वापरून घर किंवा जमीन विकत घेऊ शकतो का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो.

