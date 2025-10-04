Flat Buy on Credit Card: क्रेडिट कार्डवर घर विकत घेता येतं का? काय आहे नियम?

Flat Buy on Credit Card: आजच्या डिजिटल युगात क्रेडिट कार्ड आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. किराणा सामान खरेदीपासून ते मोठ्या शॉपिंगपर्यंत सर्वकाही आता एका स्वाइपवर होतं. पण आपण क्रेडिट कार्ड वापरून घर किंवा जमीन विकत घेऊ शकतो का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. .घर घेणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं, पण हे स्वप्न क्रेडिट कार्डने पूर्ण करणं सध्या तरी जवळपास अशक्य आहे. कारण घर किंवा जमिनीची किंमत लाखो ते कोट्यवधी रुपयांपर्यंत असते, तर क्रेडिट कार्डची मर्यादा साधारण ₹50,000 ते ₹10-15 लाखांपर्यंतच असते. इतक्या मोठ्या रकमेचं पेमेंट कार्डवरून करणं शक्य नसतं..घर खरेदीसाठी सर्वात योग्य पर्याय म्हणजे होम लोन घेणं. बँका साधारण 8-10 टक्के व्याजदरावर होम लोन देतात. त्याउलट, क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास 30% पर्यंत व्याज भरावं लागू शकतं. त्यामुळे क्रेडिट कार्डने घर विकत घेण्याचा प्रयत्न शहाणपणाचा ठरत नाही..घर खरेदीच्या प्रक्रियेत आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे रजिस्ट्री. अनेक ठिकाणी रजिस्ट्रीसाठी क्रेडिट कार्ड स्वीकारलं जात नाही. बँक ट्रान्सफर, चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट हेच पारंपरिक आणि कायदेशीर पेमेंटचे पर्याय आहेत. काही ठिकाणी मात्र डिजिटल पेमेंटची परवानगी दिली जाते, ज्यामुळे क्रेडिट कार्डने काही रक्कम भरता येते..Cheque Clearance Rule: आरबीआयचा मोठा निर्णय; आजपासून चेक लगेच क्लिअर होणार, बँकिंग सिस्टीममध्ये मोठा बदल.रिअल इस्टेट क्षेत्रातही काही कंपन्या ‘टोकन मनी’ किंवा बुकिंग अमाऊंट म्हणून ₹50,000 ते ₹1,00,000 पर्यंतची रक्कम कार्डद्वारे घेतात. मात्र, संपूर्ण व्यवहारासाठी होम लोन किंवा बँक ट्रान्सफर आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, 2023 मध्ये मुंबईत एका ग्राहकाने ₹75,000 ची बुकिंग रक्कम क्रेडिट कार्डने भरली होती, पण उरलेली रक्कम होम लोन आणि बँक ट्रान्सफरमधूनच द्यावी लागली..Gold Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण; गुंतवणूकदारांनी कमावला नफा, काय आहे आजचा भाव?म.थोडक्यात सांगायचं झालं, तर क्रेडिट कार्डद्वारे घर खरेदी करणं आजच्या घडीला शक्य नाही. काही प्रमाणात रक्कम किंवा बुकिंगसाठी कार्ड वापरता येतं, पण घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी होम लोन सर्वात सुरक्षित आणि सोयीस्कर मार्ग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.