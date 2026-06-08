Car Discount News: Maruti, Hyundai आणि Tata च्या गाड्या झाल्या स्वस्त! 2.15 लाखांपर्यंतची बंपर सूट; कोणत्या मॉडेलवर किती फायदा?

Car Offers June 2026: तुम्ही जर कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण देशातील प्रमुख कार उत्पादक कंपन्यांपैकी Hyundai, Maruti Suzuki आणि Tata Motors या आघाडीच्या वाहन उत्पादक कंपन्यांनी निवडक मॉडेल्सवर आकर्षक सवलती जाहीर केल्या आहेत. यात कंपन्यांच्या अनेक प्रीमियम आणि लोकप्रिय गाड्यांचा समावेश आहे. .Maruti Suzuki कडून 2.15 लाखाची ऑफर या महिन्यात Maruti Suzuki च्या Nexa शोरूममधील मॉडेल्सवर सर्वाधिक आकर्षक ऑफर्स मिळत आहेत. Invicto MPV वर तब्बल 2.15 लाख रुपयांपर्यंत लाभ दिला जात असून जून महिन्यातील ही सर्वात मोठी सवलत मानली जात आहे. त्यासोबतच Grand Vitara SUV गाडीच्या वेगवेगळ्या प्रकारांवर 85,000 ते 1.35 लाख रुपयांची सूट देण्यात आली आहे.याशिवाय Ignis वर 45 हजार, Baleno वर 40 हजार, XL6 वर 45 हजार आणि Fronx च्या निवडक व्हेरिएंट्सवर 25 हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे. या ऑफर्समध्ये एक्सचेंज बोनस, स्क्रॅपेज लाभ, लॉयल्टी बोनस आणि कॉर्पोरेट सवलतींचा समावेश आहे..Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! सलग 10 व्या दिवशी दर घसरले; उच्चांकापासून 29,000 रुपयांनी स्वस्त, आज महाराष्ट्रात किती भाव?.Hyundai च्या गाड्यांवर मोठ्या सवलतीHyundai ने आपल्या हॅचबॅक, सेडान आणि SUV प्रकारातील अनेक लोकप्रिय मॉडेल्सवर विशेष डिस्काऊंट दिला आहे. यात कंपनीची लोकप्रिय SUV Creta च्या निवडक पेट्रोल व्हेरिएंट्सवर ग्राहकांना 1.05 लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो. Grand i10 Nios वर 80 हजार रुपयांपर्यंत तर i20 वर 65 हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे. तसेच Verna सेडानवर 55 हजार रुपयांपर्यंत आणि Exter SUV वर 40 हजार रुपयांपर्यंतची ऑफर देण्यात आली आहे. याशिवाय काही मॉडेल्सवर Hyundai कडून 65 हजार रुपयांपर्यंत अपग्रेड बोनसही दिला जात आहे..Tata Motors ऑफर्सTata Motors ने जून महिन्यात अनेक प्रवासी वाहनांवर 55 हजार रुपयांपर्यंत लाभ जाहीर केले आहेत. मात्र Punch आणि नुकत्याच अपडेट झालेल्या Tiago फेसलिफ्ट मॉडेलवर या ऑफर्स लागू नाहीत.Nexon आणि Curvv या दोन्ही मॉडेल्सवर सर्वाधिक म्हणजे 55 हजार रुपयांपर्यंत फायदा मिळत आहे. तर Harrier आणि Safari च्या डिझेल व्हेरिएंट्सवर 45 हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे. तर टाटा च्या इतर मॉडेल्समध्ये Altroz वर 40 हजार, जुन्या Tiago मॉडेलवर 35 हजार आणि Tigor सेडानवर 30 हजार रुपयांपर्यंत लाभ उपलब्ध आहे.PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.कोणत्या कारवर सर्वाधिक सवलत?जून 2026 मध्ये सर्वाधिक फायदा Maruti Suzuki Invicto वर मिळत असून ग्राहकांना या गाडीवर तब्बल 2.15 लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो. तर Hyundai Creta वर 1.05 लाख रुपयांपर्यंत तसेच Tata Nexon आणि Curvv वर 55 हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे. त्यामुळे नवीन कार खरेदीचा विचार करत असाल तर या ऑफर्समुळे मोठी बचत करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.