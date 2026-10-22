DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार? आता नवीन तारीख, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे लक्ष

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीच्या (DR) पुढील घोषणेची प्रतीक्षा आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यातील वाढ जाहीर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, या बैठकीत घोषणा झाली नाही. त्यामुळे आता पुढील आठवड्यात होणाऱ्या संभाव्य मंत्रिमंडळ बैठकीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..साधारणपणे महागाई भत्त्यातील बदलाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असते. मात्र, महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक होणे बंधनकारक नाही. अर्थ मंत्रालयही स्वतंत्रपणे ही घोषणा करू शकते. असे असले तरी, गेल्या काही वर्षांत बहुतांश वेळा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच या वाढीबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत..महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत म्हणजे काय?महागाईमुळे वाढणाऱ्या दैनंदिन खर्चाचा परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो. निवृत्तीवेतनधारकांना याच स्वरूपाचा लाभ महागाई सवलत अर्थात डीआरच्या माध्यमातून मिळतो. या दोन्ही लाभांची गणना कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या किंवा निवृत्तीवेतनाच्या ठरावीक टक्केवारीनुसार केली जाते.केंद्र सरकारकडून साधारणपणे वर्षातून दोन वेळा, म्हणजे १ जानेवारी आणि १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या कालावधीसाठी, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत सुधारणा केली जाते. जानेवारीपासून लागू होणारी वाढ सामान्यतः मार्च किंवा एप्रिलमध्ये जाहीर होते. तर जुलैपासून लागू होणाऱ्या वाढीची घोषणा अनेकदा ऑक्टोबरमध्ये केली जाते..eBay Layoff: आधी 800 जणांची नोकरी गेली, आता आणखी 1,000 जणांवर संकट! eBay चा मोठा निर्णय; कोणाची नोकरी जाणार?.यंदा जानेवारीतील वाढीलाही झाला होता विलंब२०२६ च्या जानेवारी ते जून या सहामाहीसाठी महागाई भत्त्यातील वाढ जाहीर होण्यासही विलंब झाला होता. १८ एप्रिल २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत दोन टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिली होती. या निर्णयानुसार, दर ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आली.सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित मंजूर सूत्रानुसार हा बदल करण्यात आला होता. त्यामुळे आता पुढील वाढीची घोषणा कधी होणार, याकडे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आहे..मागील पाच वर्षांतील घोषणांच्या तारखागेल्या पाच वर्षांचा विचार करता, जुलैपासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यातील वाढीची घोषणा सप्टेंबरच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आली होती.२०२५ मध्ये ही घोषणा १ ऑक्टोबरला, २०२४ मध्ये १६ ऑक्टोबरला आणि २०२३ मध्ये १८ ऑक्टोबरला झाली होती. त्याआधी २०२२ मध्ये २८ सप्टेंबरला, तर २०२१ मध्ये २१ ऑक्टोबरला महागाई भत्त्यातील वाढ जाहीर करण्यात आली होती.यंदा २१ ऑक्टोबरच्या बैठकीत घोषणा न झाल्याने आता पुढील आठवड्यातील संभाव्य मंत्रिमंडळ बैठकीकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे. मात्र, वाढीची अधिकृत घोषणा कधी होणार, याबाबत अद्याप निश्चित तारीख दिलेली नाही..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.RBI Repo Rate: महागाईमुळे व्याजदर वाढवले! लोन आणि EMI आणखी महागणार? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.