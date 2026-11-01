LPG Cylinder Price Hike : दिवाळीच्या तोंडावर महागाईचा झटका ! व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागला; जाणून घ्या मुंबईसह देशातील प्रमुख शहरांतील नवे दर

Commercial LPG Cylinder Price Hike Before Diwali : दिवाळीच्या तोंडावर व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाल्याने हॉटेल व्यावसायिकांसह खाद्यपदार्थांच्या ग्राहकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, दिल्लीमध्ये १९ किलोच्या सिलिंडरची किंमत आता २,८२० रुपयांवर पोहोचली आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .देशातील मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील सुधारित दरही जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे..हॉटेलमधील खाद्यपदार्थ महागण्याची शक्यताव्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा वापर प्रामुख्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायात केला जातो. त्यामुळे गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्यास व्यावसायिकांचा खर्च वाढू शकतो. या वाढीचा परिणाम नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीच्या जेवणाच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, खाद्यपदार्थांच्या दरात प्रत्यक्ष वाढ होणार की नाही, हे संबंधित व्यावसायिकांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल..LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर महागला की स्वस्त? मुंबई-पुणे-नागपूरसह महाराष्ट्रातील शहरांचे दर पाहा.विशेष म्हणजे, काही आठवड्यांपूर्वी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कपात करण्यात आली होती. त्याआधी १ मे रोजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल ९९३ रुपयांची वाढ झाली होती. त्यामुळे १९ किलोच्या सिलिंडरची किंमत तीन हजार रुपयांच्या पुढे गेली होती. त्यानंतर दरात कपात झाली आणि आता पुन्हा एकदा १० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे..प्रमुख शहरांतील व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे नवे दरदिल्लीमध्ये १९ किलोच्या सिलिंडरची किंमत २,८२० रुपये झाली आहे. मुंबईत दरवाढीनंतर सिलिंडर २,७७४.५० रुपयांना मिळणार आहे. कोलकातामध्ये नवीन किंमत २,९६४ रुपये, तर चेन्नईमध्ये २,९९४.५० रुपये झाली आहे. बेंगळुरूमध्ये सिलिंडरची किंमत २,९०८ रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.