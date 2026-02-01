Personal Finance

LPG Price Hike: अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच महागाईचा स्फोट! गॅस सिलिंडर महाग, छोट्या उद्योगांना जबर धक्का

Sandip Kapde
फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला देशात आर्थिक क्षेत्रात अनेक बदल होत असतात, आणि यंदाही त्याची सुरुवात महागाईच्या झटक्याने झाली आहे. राष्ट्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या ठीक आधीच तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ जाहीर केली. ही वाढ १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू झाली असून, प्रमुख शहरांमध्ये १९ किलोच्या सिलिंडरच्या दरात सुमारे ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. यामुळे व्यवसायिक क्षेत्राला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे, विशेषतः हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या उद्योगांना जोरदार तडाखा बसू शकतो.

