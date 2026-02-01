LPG Price Hike: अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच महागाईचा स्फोट! गॅस सिलिंडर महाग, छोट्या उद्योगांना जबर धक्का

फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला देशात आर्थिक क्षेत्रात अनेक बदल होत असतात, आणि यंदाही त्याची सुरुवात महागाईच्या झटक्याने झाली आहे. राष्ट्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या ठीक आधीच तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ जाहीर केली. ही वाढ १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू झाली असून, प्रमुख शहरांमध्ये १९ किलोच्या सिलिंडरच्या दरात सुमारे ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. यामुळे व्यवसायिक क्षेत्राला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे, विशेषतः हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या उद्योगांना जोरदार तडाखा बसू शकतो..किती बदल झालेया वाढीमुळे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या महानगरांमध्ये किमतीत बदल झाले आहेत. दिल्लीत १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची जुनी किंमत १६९१.५० रुपये होती, जी आता १७४०.५० रुपयांवर गेली आहे, म्हणजे ४९ रुपयांची वाढ. कोलकातामध्ये किंमत १७९५ रुपयांवरून १८४४.५० रुपयांपर्यंत वाढली असून, येथे ४९.५० रुपयांची वाढ नोंदवली गेली. मुंबईत १६४२.५० रुपयांवरून १६९२ रुपयांपर्यंत, म्हणजे ४९.५० रुपयांची वाढ झाली आहे. तर चेन्नईमध्ये किंमत १८४९.५० रुपयांवरून १८९९.५० रुपयांपर्यंत गेली, ज्यात ५० रुपयांची वाढ आहे. ही वाढ देशभरातील इतर शहरांमध्येही लागू आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक वापरकर्त्यांना आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे..Budget 2026 : बजेट तयार करण्यासाठी किती वेळ लागतो? ‘ब्लू शीट’ म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या पडद्यामागची प्रक्रिया....सामान्य जनतेत अस्वस्थता निर्माणहे बदल अर्थसंकल्पाच्या दिवशी जाहीर झाल्याने सामान्य जनतेत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अनेक नियम आणि करांमध्ये बदल होतात, आणि यंदाच्या पहिल्या बदलाने महागाईचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तेल कंपन्यांनी ही वाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधन दरांशी जोडली असली तरी, याचा थेट परिणाम छोट्या व्यावसायिकांवर होणार आहे. विशेष म्हणजे, ही वाढ सलग दुसऱ्या महिन्यात झाली आहे. .बाजारातील अनिश्चितता वाढलीजानेवारी महिन्यातही तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत १११ रुपयांची वाढ केली होती. तेव्हा दिल्लीत किंमत १५८०.५० रुपयांवरून १६९१.५० रुपयांपर्यंत, कोलकातामध्ये १६८४ रुपयांवरून १७९५ रुपयांपर्यंत, मुंबईत १५३१.५० रुपयांवरून १६४२.५० रुपयांपर्यंत आणि चेन्नईमध्ये १७३९.५० रुपयांवरून १८४९.५० रुपयांपर्यंत वाढली होती. गेल्या काही महिन्यांत व्यावसायिक गॅसच्या किमतीत सातत्याने उतार-चढाव होत असून, यामुळे बाजारातील अनिश्चितता वाढली आहे..घरगुती वापरकर्त्यांसाठी दिलासादायक बाबदुसरीकडे, घरगुती वापरकर्त्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे १४ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. या सिलिंडरची किंमत ८ एप्रिल २०२५ पासून स्थिर आहे. दिल्लीत ती ८५३ रुपये, कोलकातामध्ये ८७९ रुपये, मुंबईत ८५२ रुपये आणि चेन्नईमध्ये ८६८ रुपये कायम आहे. यामुळे सामान्य कुटुंबांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे, परंतु व्यावसायिक क्षेत्रातील वाढीचा अप्रत्यक्ष परिणाम घरगुती अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो, उदाहरणार्थ, अन्नपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता..Budget 2026: नोकऱ्यांपासून ते कर सवलतींपर्यंत... प्रत्येकाची मागणी सारखीच, अर्थसंकल्पात या ५ मोठ्या घोषणा होतील का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.