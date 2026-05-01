Commercial LPG Price Hike : निवडणुका संपताच सामान्यांना झटका! एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल १ हजारांची वाढ, काय आहे तुमच्या शहरातील ताजा दर?

पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका संपताच, महागाईचा परिणाम आता दिसून येऊ लागला आहे. १ मे २०२६ पासून सरकारी तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमतींमध्ये सुमारे १,००० रुपयांची मोठी वाढ केली आहे. परिणामी, दिल्ली आणि मुंबईसह देशभरातील अनेक शहरांमध्ये, व्यावसायिक एलपीजीच्या सिलिंडरचा दर आता ३,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. मात्र घरगुती घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सच्या दरात मात्र कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही..सरकारी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सच्या दरांतील वाढ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळी दिसून आली आहे. दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये प्रति सिलिंडर सुमारे १,००० ची वाढ झाली असली, तरी उत्तर प्रदेशातील शहरांमध्ये ही वाढ तुलनेने कमी, म्हणजेच ₹३०० इतकी आहे. परिणामी, देशभरातील विविध शहरांमध्ये किमतींमध्ये आता मोठी तफावत दिसून येत आहे. व्यावसायिक सिलिंडर्सच्या किमतींमधील या वाढीमुळे सध्या सुरू असलेल्या लग्नसराईच्या हंगामात सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसला आहे; शिवाय, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये जेवणे आता आणखीच महाग होणार आहे..LPG Supply Crisis India : देशातील एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत होण्यास किती काळ लागणार? सरकारी अधिकाऱ्याच्या माहितीने वाढवली चिंता .मुंबई आणि कोलकाता येथील सध्याचे दर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये आजच्या तारखेनुसार व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत वाढून ३,०२४ झाली आहे. यापूर्वी, हा सिलिंडर २,०३१ प्रति सिलिंडर दराने उपलब्ध होता.पण शहरामध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सचा दर मात्र ९१२.५० वर स्थिर आहे. निवडणुका झालेल्या पश्चिम बंगाल राज्याची राजधानी असलेल्या कोलकातामध्ये, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा दर आता २,२०८ च्या मागील दरावरून वाढून ₹३,२०२ वर पोहोचला आहे. येथेही, एलपीजीच्या दरात सुमारे ९९० रुपयांची वाढ झाली आहे. .LPG Price Hike India : मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका ! देशात LPG सिलिंडर दरात वाढ, जाणून घ्या आजचे ताजे दर .राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये, व्यावसायिक सिलिंडरचा दर २,०३१ च्या मागील दरावरून वाढून ३,०९९ वर गेला आहे. तरीही, या शहरात घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सची विक्री मात्र ९१६.५० रुपये दरानेच सुरू आहे. चेन्नईमध्ये, एलपीजीची दर ₹२,२४६.५० च्या मागील दरावरून वाढून ₹३,२३७ प्रति सिलिंडर झाला आहे. चेन्नईमध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा दर सध्या ९२८.५० रुपये आहे.