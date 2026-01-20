Personal Finance

Copper Investment : सोनं-चांदीनंतर तांब्याची वेळ? तांब्यात गुंतवणूक करून मिळू शकतो मोठा नफा; जाणून घ्या सर्व माहिती

Copper is Next Big Metal : सोनं-चांदीनंतर आता सर्वाधिक चर्चा रंगली आहे ती म्हणजे तांबे या धातूची. सोनं-चांदीप्रमाणेच हा धातूदेखील भविष्यात मोठा रिटर्न देणार का? यात गुंतवणूक कशी करता येईल याची सविस्तर माहिती घेऊयात.
Copper Investment : सोनं-चांदीनंतर तांब्याची वेळ? तांब्यात गुंतवणूक करून मिळू शकतो मोठा नफा; जाणून घ्या सर्व माहिती

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Copper ETF : आज जग वेगाने फ्युचर टेक्नॉलॉजी आणि क्लीन एनर्जीच्या दिशेने जात असताना सोनं-चांदीने आपला उच्चांक गाठला आहे. मात्र या सगळ्यात एक धातू शांतपणे अधिकाधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. हा धातू म्हणजे तांबे. त्यामुळेच सध्या Copper ETF चर्चेत आला आहे. चला तर मग, तांबा आणि Copper ETF बद्दल जाणून घेऊयात.

Loading content, please wait...
gold
Silver
gold and silver
Investment
Copper
Investment Strategies in India

Related Stories

No stories found.