Credit Suisse Crisis : क्रेडिट सुइस, स्वित्झर्लंडची दुसरी सर्वात मोठी बँक, युनायटेड स्टेट्समधील सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि सिग्नेचर बँकेच्या अपयशामुळे उद्भवलेल्या बँकिंग संकटात क्रेडिट सुइस बँक ही संकटात सापडली आहे. बाजारातील भीती कमी करण्यासाठी UBS ने ते सुमारे 3.25 डॉलरमध्ये विकत घेतले आहे.

UBS करार झाला त्यावेळी क्रेडिट सुइसचे मुख्य आर्थिक अधिकारी दीक्षित जोशी हे अहवाल देणार्‍या टीममध्ये होते असे वृत्त CNBC ने दिले आहे. (Credit Suisse crisis: Who is Dixit Joshi, the bank's Indian-origin CFO)

जोशी यांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये डेव्हिड मॅथर्सच्या जागी CFO म्हणून पदभार स्वीकारला होता. भारतीय वंशाचे क्रेडिट सुईस बँकेचे CFO दीक्षित जोशी कोण आहेत? जाणून घेऊयात.

क्रेडिट सुईसच्या आधी, जोशी यांनी पाच वर्षे ड्यूश बँकेचे समूह कोषाध्यक्ष म्हणून काम केले. त्यांनी बँकेच्या पुनर्रचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली, गुंतवणूकदारांमध्ये अविश्वास निर्माण झाल्यानंतर आणि क्रेडिट रेटिंग कमी झाल्यानंतर बँकेला स्थिर करण्यात त्यांनी मदत केली.

तीन दशकांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी इतर अनेक वरिष्ठ गुंतवणूक बँकिंग पदांवर काम केले, असंख्य व्यवसायांच्या व्यवस्थापनात तसेच आव्हानात्मक परिवर्तन उपक्रमांमध्ये योगदान दिले आहे.