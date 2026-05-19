Petrol Diesel Price Hike India : सामान्यांना इंधन दरवाढीचा पुन्हा झटका! आठवड्यात दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महागले

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या दिसून येत असलेली कच्च्या तेलाच्या दराची तीव्र अस्थिरता आणि त्यासोबतच पश्चिम आशियामध्ये (मध्य पूर्व) वाढलेला लष्करी तणाव, यांचा थेट परिणाम आता भारतीय ग्राहकांच्या खिशावर होऊ लागला आहे. मंगळवारी सकाळी, देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा वाढ जाहीर केली ही वाढ प्रति लिटर सुमारे ९० पैसे इतकी करण्यात आली आहे. .सामान्य जनतेसाठी हा दुहेरी झटका ठरला आहे; कारण, गेल्याच शुक्रवारी (१५ मे) तेल कंपन्यांनी दरांमध्ये प्रति लिटर जवळपास ३ रुपयांची मोठी वाढ केली होती. अवघ्या एका आठवड्याच्या कालावधीत इंधनाच्या दरात झालेली ही दुसरी मोठी वाढ आहे..विश्लेषक आणि उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, ही दरवाढ जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या राजनैतिक आणि लष्करी संकटांचा थेट परिणाम आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव आणि त्या अनुषंगाने 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मधून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती यामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे दर सातत्याने १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर राहिले आहेत..तेल शुद्धीकरण कंपन्यांचे नुकसानपरिणामी, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना दररोज मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत होता. गेल्या आठवड्यात लागू केलेल्या ३ रुपयांच्या दरवाढीमुळे हे नुकसान सुमारे २५ टक्क्यांनी कमी करण्यास मदत झाली असली, तरीही कच्च्या तेलाची खरेदी किंमत आणि किरकोळ विक्री किंमत यांमधील मोठी तफावत भरून काढण्यासाठी ही ताजी दरवाढ करणे अपरिहार्य ठरले आहे. तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, जर हे जागतिक संकट लवकर निवळले नाही, तर आगामी काळात ग्राहकांना इंधनाच्या दरात अशाच प्रकारच्या आणखी वाढीचा सामना करावा लागू शकतो..Petrol-Diesel Price Hike: इंधन दरवाढीनंतर महागाईचा भडका! भाजीपाला ते LPG पर्यंत सर्वकाही महागणार? पेट्रोल-डिझेल अजून किती वाढणार?.देशातील प्रमुख शहरातील इंधनाचे नवीन दर - मुंबईमध्ये, पेट्रोलचा दर ९१ पैशांनी वाढून १०७.५९ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे, तर डिझेलचा दर ९४ पैशांनी वाढून ९४.०८ रुपये प्रति लिटर झाला आहे.- कोलकातामध्ये पेट्रोलच्या दरात सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली असून, दर ९६ पैशांनी वाढून १०९.७० रुपये प्रति लिटर झाला आहे; दरम्यान, डिझेलच्या दरात ९४ पैशांची वाढ होऊन दर ९६.०७ रुपये प्रति लिटर झाला. दिल्लीमध्ये, पेट्रोलचा किरकोळ विक्री दर आता ९८.६४ रुपये प्रति लिटर झाला आहे. ही ८७ पैशांची वाढ दर्शवते. तर डिझेलचा दर ९१.५८ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे, ज्यात ९१ पैशांची वाढ झाली आहे. विशेषतः, देशाच्या राजधानीत पेट्रोलचा दर ९७.७७ रुपये प्रति लिटरवरून वाढून ९८.६४ रुपये प्रति लिटर झाला आहे.- चेन्नईमध्ये, पेट्रोलच्या दरात ८२ पैशांची वाढ होऊन दर १०४.४९ रुपये प्रति लिटर झाला, तर डिझेलच्या दरात ८६ पैशांची वाढ होऊन दर ९६.११ रुपये प्रति लिटर झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.