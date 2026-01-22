Crypto Investment Tips : भारतात क्रिप्टोची क्रेझ वाढतेय! गुंतवणूक करण्यापूर्वी 'या' गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

Crypto Investment Tips: आज जगभरात क्रिप्टोकरन्सी लोकांना आकर्षित करत आहे त्यामुळे यातील ट्रेंड वेगाने बदलत आहेत. या बदलांमध्ये भारताने पुन्हा आपली छाप सोडली आहे. क्रिप्टो स्वीकारण्याच्या बाबतीत भारताने अनेक विकसित देशांना मागे टाकत जागतिक पातळीवर आघाडी घेतली आहे.Chainalysis 2025 च्या नवीन अहवालात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. या आकडेवारीवरून भविष्यात अर्थव्यवस्थेत डिजिटल अॅसेट्सची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार असल्याचं दिसून येतं. मात्र, क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे..गुंतवणुकीपूर्वी संशोधन गरजेचंCoinDCX च्या अंजली कक्कर यांच्या मते, अनेक लोक फक्त इतरांना पाहून क्रिप्टोमध्ये पैसे गुंतवतात, जे खूपच धोकादायक आणि चुकीचं आहे. शेअर बाजारासारखंच क्रिप्टोमध्येही गुंतवणुकीपूर्वी योग्य माहिती घेणं आवश्यक आहे. .Gold Rate Today : सोनं-चांदी स्वस्त! 6 दिवसांनंतर पहिल्यांदा मोठी घसरण; काय आहे आजचा भाव? .त्यासोबतच डिजिटल अॅसेट्समध्ये पैसे गुंतवण्यापूर्वी तुम्ही ज्या टोकनमध्ये गुंतवणूक करत आहात, ते तांत्रिकदृष्ट्या किती मजबूत आहे, हे समजून घ्या. प्रत्येक क्रिप्टो प्रोजेक्टचा एक ‘व्हाइटपेपर’ असतो, ज्यामध्ये त्या प्रोजेक्टचा उद्देश आणि कामकाजाची माहिती दिलेली असते. यासोबतच वेगाने विकसित होत असलेल्या क्रिप्टो क्षेत्रातील नव्या घडामोडींची माहिती ठेवणंही तितकच गरजेचं आहे असं अंजली कक्कर म्हणाल्या. .कमी रकमेपासून गुंतवणुकीची सुरुवात नवीन गुंतवणूकदार बाजारातील चढ-उतार पाहून लवकर घाबरतात. यावरचा सोपा उपाय म्हणजे सुरुवातीला कमी रकमेची गुंतवणूक करणे. बाजारात हजारो टोकन्स उपलब्ध आहेत, पण त्यामधून योग्य टोकन निवडणं कठीण असतं. त्यामुळे सुरुवातीला बिटकॉइनसारख्या ब्लूचिप टोकन्समध्ये छोटी गुंतवणूक करणं फायदेशीर ठरू शकतं..8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र .क्रिप्टो SIP हा चांगला पर्यायभांडवल सुरक्षित ठेवण्यासाठी गुंतवणूकदार क्रिप्टो SIP चा पर्यायही निवडू शकतात. यात एकाच वेळी मोठी रक्कम गुंतवावी लागत नाही. तुम्ही आठवड्याला किंवा महिन्याला ठराविक रक्कम गुंतवू शकता. याचा मोठा फायदा म्हणजे 'रुपी-कॉस्ट अॅव्हरेजिंग'. म्हणजेच, बाजार घसरला असताना त्याच रकमेवर अधिक टोकन्स मिळतात, तर बाजार वाढीत असताना तुमचा पोर्टफोलिओ वेगाने वाढतो.Disclaimer: यातील मत ही सकाळ समूहाची नसून ती बाजारातील तज्ञांची आहेत. सकाळ केवळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.