DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अडकला! कारण काय? वाढ कधी आणि किती होणार?

DA Hike 2026: केंद्र सरकारी कर्मचारी जानेवारी ते जून या सहामाहीसाठीच्या महागाई भत्त्याची (डीए) वाट पाहत आहेत.साधारणपणे, सरकार मार्चमधील होळीपर्यंत महागाई भत्त्यातील वाढ जाहीर करते, पण या वेळी तो अद्याप जाहीर झालेला नाही. महागाई भत्त्यातील वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ लांबल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. या विलंबामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या नियोजनावरच परिणाम झाला नाही, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या बजेटवरही त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे..महागाई भत्ता का अडकला?सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार, सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलैमध्ये) महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. शेवटची वाढ ऑक्टोबर 2025 मध्ये झाली होती. या विलंबामागे अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे असल्याचे मानले जाते. हा भत्ता All-India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) निर्देशांकाच्या 12 महिन्यांच्या सरासरीवर ठरतो, त्यामुळे आकडे स्पष्ट आहेत, पण सरकारच्या अंतिम निर्णयाची अजून वाट पाहावी लागते. पहिलेच कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहे त्यात आता 1 जानेवारी 2016 नंतर पहिल्यांदाच DA वाढविण्यात प्रथमच उशीर होत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वत्र चर्चा सुरू आहे..DA किती वाढेल?तज्ञांच्या आणि AICPI च्या आकडेवारीनुसार, यावेळी महागाई भत्त्यात 2% ते 3% वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या महागाई भत्ता 58% आहे, जो 60% किंवा 61% पर्यंत वाढू शकतो..पगारात किती वाढ?महागाई भत्त्यातील वाढीचा तुमच्या मासिक उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो. जर सरकारने त्यात 2% किंवा 3% वाढ केली, तर तुमच्या मूळ पगाराच्या तुलनेत तुमच्या एकूण पगारातील फरक खालील गणितावरून समजून घेता येईल....जर महागाई भत्ता 2% ने वाढला तर -₹25,000 मूळ पगार असेल तर तुमचा मासिक पगार अंदाजे ₹500 ने वाढेल, ज्यामुळे तुमचा एकूण पगार सुमारे ₹40,000 होईल.₹50,000 मूळ पगार असेल तर पगारात दरमहा अंदाजे ₹1,000 ची वाढ होईल.₹75,000 मूळ वेतन असेल तर तुम्हाला दरमहा अतिरिक्त ₹1,500 मिळतील.₹1,00,00 मूळ वेतन असेल तर तुमच्या मासिक पगारात सरळ ₹2,000ची वाढ होईल..विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनकाल 16 एप्रिल, 2026 रोजी, देशभरातील सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी महागाई भत्त्याच्या विरोधात दुपारच्या जेवणाच्या वेळेत आंदोलन केले. हे आंदोलन 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स' ने आयोजित केले होते, जिथे कर्मचाऱ्यांनी महागाई भत्त्यात लवकर वाढ आणि थकबाकी देण्याची मागणी केली..निवृत्तीवेतनधारकांची चिंता वाढालीकेवळ कार्यरत कर्मचारीच नव्हे, तर लाखो निवृत्तीवेतनधारकही या घोषणेची वाट पाहत आहेत. कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता हा निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) बनतो. वाढते वय आणि वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही 2-3% वाढ निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठा आधार ठरते..थकबाकी कधी मिळणार?तज्ञांच्या मते DA बाबतची घोषणा सरकार एप्रिल महिन्याच्या मध्यात करू शकते. त्यामुळे घोषणा कधीही झाली तरी नियमांनुसार ती 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानली जाईल. याचा अर्थ जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल महिन्यांची वाढीव थकबाकी एकाच वेळी तुमच्या खात्यात जमा केली जाईल. याचा अर्थ असा की, जरी उशीर झाला तरी तुम्हाला संपूर्ण रक्कम मिळेल.