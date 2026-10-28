DA Hike: केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांना दिवाळी गिफ्ट! DA वाढीनंतर पगार-पेन्शन किती वाढणार? 8व्या वेतन आयोगाबाबत काय अपडेट?

DA Hike News Today: दिवाळीपूर्वीच केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने महागाई भत्ता म्हणजेच DA 3 टक्क्यांनी वाढवला असून आता एकूण DA तब्बल 63% वर पोहचला आहे. यामुळे कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांना महिन्याला मिळणाऱ्या पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ जुलैच्या पगारापासून लागू होईल..किती वाढणार पगार?एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार म्हणजेच बेसिक सॅलरी 18,000 रुपये असेल, तर सध्या 60 टक्के दराने त्याला 10,800 रुपये महागाई भत्ता मिळतो. हा दर 63 टक्के झाल्यास महागाई भत्ता 11,340 रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा 540 रुपयांची वाढ होईल.तसेच बेसिक सॅलरी 25,500 रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्याचा महागाई भत्ता 15,300 रुपयांवरून 16,065 रुपये होईल. त्यामुळे दरमहा 765 रुपये अधिक मिळतील.त्याचप्रमाणे, 30,000 रुपये मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याचा DA 18,000 रुपयांवरून 18,900 रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा 900 रुपयांची वाढ होईल..Jio IPO Listing: जिओच्या शेअरची बाजारात धडाक्यात एंट्री! 21.36% प्रीमियमवर लिस्टिंग; गुंतवणूकदारांना किती फायदा?.यांच्या पगारात मोठी वाढनव्या अपडेटनुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 35,400 रुपये आहे अशा कर्मचाऱ्याचा महागाई भत्ता 21,240 रुपयांवरून 22,302 रुपये होऊ शकतो. यामुळे दरमहा 1,062 रुपये अधिक मिळतील. तर 40,000 रुपये मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याचा DA 24,000 रुपयांवरून 25,200 रुपये होईल. म्हणजेच त्याच्या पगारात दरमहा 1,200 रुपयांची वाढ होऊ शकते..8व्या वेतन आयोगाबाबत काय? दरम्यान, कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या 8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत कोणती चर्चा झाल्याची माहिती नाही. 8व्या वेतन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच सरकार त्याबाबत निर्णय घेईल असे सांगण्यात येत आहे. .8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाचे 5 मोठे अपडेट्स! केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी काय महत्त्वाचं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.