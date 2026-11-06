फक्त १० रुपयांत सोनं खरेदीची संधी! धनत्रयोदशीला 'या' ६ प्लॅटफॉर्मवर मिळतायत खास ऑफर्स

धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. मात्र, सणाच्या काळात सोन्याच्या दुकानांमध्ये होणारी गर्दी आणि खरेदीसाठी लागणारा वेळ टाळायचा असेल, तर डिजिटल सोन्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. यंदा ६ नोव्हेंबर रोजी धनत्रयोदशीच्या निमित्ताने अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर डिजिटल गोल्ड खरेदीसाठी विशेष ऑफर्स दिल्या जात आहेत. काही ठिकाणी कॅशबॅक, तर काही ठिकाणी अतिरिक्त सोनं मिळत आहे. त्यामुळे घरबसल्या सोनं खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी या ऑफर्स उपयोगी ठरू शकतात..Super.moneySuper.money अॅपवर फक्त १० रुपयांपासून डिजिटल गोल्ड खरेदी करता येत आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून ही खरेदी करता येईल. यावर ग्राहकांना ३ टक्के कॅशबॅक दिला जात आहे. मात्र, महिन्याला जास्तीत जास्त ९ हजार रुपयांपर्यंतच कॅशबॅक मिळू शकतो. म्हणजेच १ हजार रुपयांचं सोनं खरेदी केल्यास ३० रुपये कॅशबॅक मिळेल..PhonePePhonePe वर आज, ६ नोव्हेंबरला डिजिटल गोल्ड खरेदी करणाऱ्यांना २ टक्के कॅशबॅक मिळणार आहे. यासाठी किमान २ हजार रुपयांचं सोनं खरेदी करणं आवश्यक आहे. अॅपमधील 'Buy Gold' या पर्यायातून खरेदी करता येईल. ही ऑफर केवळ आजच्या दिवसासाठी आहे..Gold Jewellery Price: लग्नासाठी सोनं आत्ताच खरेदी करावं की आणखी स्वस्त होण्याची वाट पाहावी? सोन्याचा भाव 1 लाखांपर्यंत येणार?.jUMPPjUMPP कडून २१०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहार करणाऱ्या पात्र ग्राहकांना २१ रुपयांचं मोफत डिजिटल गोल्ड दिलं जात आहे. एका दिवसात जास्तीत जास्त दोन वेळा या ऑफरचा लाभ घेता येईल. ६ नोव्हेंबर हा या योजनेचा शेवटचा दिवस आहे..BharatPeBharatPe च्या 'Invest BharatPe' सुविधेतून १०० रुपयांची डिजिटल गोल्ड खरेदी केल्यास ५ टक्के अतिरिक्त सोनं मिळत आहे. हे सोनं ग्राहकांच्या पोर्टफोलिओमध्ये जमा होईल.TickertapeTickertape वर ५ हजार रुपयांचं डिजिटल गोल्ड खरेदी केल्यास २०० रुपये, ७ हजारांच्या खरेदीवर ३०० रुपये आणि १० हजारांच्या खरेदीवर ५०० रुपयांचं अतिरिक्त सोनं मिळणार आहे. ही ऑफर आजपुरतीच आहे..Senco Gold & DiamondsSenco Gold & Diamonds कडून १० ग्रॅम सोन्याच्या दागिन्यांच्या खरेदीवर १४ हजार रुपयांची सूट दिली जात आहे. याशिवाय, अटींची पूर्तता केल्यास SBI क्रेडिट कार्डवर ७५०० रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळू शकते. ही ऑफर ८ नोव्हेंबरपर्यंत लागू आहे..Gold Jewellery Price: लग्नासाठी सोनं आत्ताच खरेदी करावं की आणखी स्वस्त होण्याची वाट पाहावी? सोन्याचा भाव 1 लाखांपर्यंत येणार?.काय काळजी घ्यावी?डिजिटल गोल्ड खरेदी करण्यापूर्वी काही गोष्टी तपासणं महत्त्वाचं आहे. या बाजारावर सेबीचं थेट नियमन नाही. त्यामुळे संबंधित प्लॅटफॉर्मवर सोन्याच्या साठवणुकीचे, विक्रीचे आणि पैसे काढण्याचे नियम आधी समजून घ्या. केवळ कॅशबॅक किंवा अतिरिक्त सोन्याच्या आमिषाला बळी न पडता सर्व अटी वाचूनच खरेदीचा निर्णय घ्या(महत्त्वाचं - वरील माहिती ही केवळ सामान्य माहितीवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समुह याची पुष्टी करत नाही).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.