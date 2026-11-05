Dhanteras Silver Investment: चांदीत पैसे गुंतवायचे आहेत? कोणता पर्याय देणार जास्त फायदा? नाणी, भांडी की Silver ETF?

Silver Investment Options: धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोन्यासोबत चांदी खरेदी करणंही शुभ मानलं जातं. यंदा 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी धनत्रयोदशी साजरी केली जाणार आहे. त्यामुळे या मुहूर्तावर तुम्हीही चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर चांदीची नाणी, भांडी किंवा सिल्व्हर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Silver ETF) असे तीन पर्याय तुमच्यासमोर आहेत. या तिन्ही पर्यायांचे फायदे आणि मर्यादा वेगवेगळ्या आहेत. जाणून घेऊयात नेमकं कोणती गुंतवणूक जास्त फायद्याची आहे. .चांदीच्या नाण्यांमध्ये गुंतवणूकधनत्रयोदशीला चांदीची नाणी खरेदी करण्याची अनेकांची परंपरा आहे. या पर्यायाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमच्याकडे प्रत्यक्ष म्हणजेच फिजिकल चांदी असते. भविष्यात पैशांची गरज भासल्यास ही नाणी ज्वेलर्स किंवा बुलियन डीलर्सना विकता येतात. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी चांदीची नाणी घेताना 999 शुद्धतेच्या नाण्यांना प्राधान्य देणं योग्य ठरू शकतं.मात्र, नाणी खरेदी करताना केवळ चांदीचा बाजारभाव पाहून चालत नाही. त्यावर आकारला जाणारा 3 टक्के GST, तसेच अतिरिक्त प्रीमियम, घडणावळ आणि पॅकिंगचा खर्चही लक्षात घ्यावा लागतो..Gold Rate Today: ट्रम्पला धक्का अन् सोनं-चांदीचे भाव गरम! खरेदीदारांची चिंता वाढली; 24 तासांत सोन्यात सर्वात मोठी वाढ; ताजा भाव किती?.चांदीची भांडी धनत्रयोदशीला चांदीची भांडी खरेदी करण्याचा पर्यायही अनेकजण निवडतात. या भांड्यांचा वापर पूजा, सण-समारंभ किंवा घरातील इतर कामांसाठी करता येतो. म्हणजेच चांदी खरेदी करण्यासोबत तिचा प्रत्यक्ष वापर करण्याचाही फायदा मिळतो.पण केवळ गुंतवणूक आणि चांगला रिटर्न मिळवण्याच्या उद्देशाने चांदीची भांडी खरेदी करण फारसं फायदेशीर ठरेलचं असं नाही.कारण भांड्यांच्या किमतीत डिझाइन आणि कारागिरीचा खर्चही समाविष्ट असतो. ही भांडी पुन्हा विकताना या अतिरिक्त खर्चाची पूर्ण रक्कम परत मिळेलच असं नाही. त्यामुळे भांड्यांचा वापर करण्याचा उद्देश असेल तर हा पर्याय योग्य ठरू शकतो..Silver ETF मध्ये गुंतवणूकतुम्हाला चांदी केवळ गुंतवणुकीसाठी खरेदी करायची असेल, तर सिल्व्हर ETF हा एक पर्याय आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष चांदी घरी आणून ठेवण्याची गरज नसते. शेअर बाजारात उपलब्ध असलेल्या या फंडाच्या युनिट्सच्या माध्यमातून चांदीच्या किमतीतील चढ-उतारांचा फायदा घेण्याची संधी मिळते. मात्र, यासाठी तुमच्याकडे डीमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंट असणं आवश्यक आहे.सिल्व्हर ETF चा आणखी एक फायदा म्हणजे शेअर बाजार सुरू असताना एक्सचेंजवर युनिट्सची खरेदी-विक्री करता येते. घरात चांदी साठवून ठेवण्याची किंवा चोरीची भीती बाळगण्याची गरज नसते. मात्र, यामध्ये फंडाचा एक्स्पेन्स रेशो, ब्रोकरेज यांसारखे खर्च असतात. शिवाय चांदीच्या बाजारभावात घसरण झाल्यास तुमच्या गुंतवणुकीचं मूल्यही कमी होऊ शकतं..कोणता पर्याय निवडावा?तुमचा उद्देश दीर्घकाळासाठी चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा असेल आणि प्रत्यक्ष चांदी जवळ ठेवण्याची गरज नसेल, तर सिल्व्हर ETF सोयीचा पर्याय ठरू शकतो. यामध्ये चांदीच्या वस्तूंप्रमाणे घडणावळ आणि साठवणुकीची चिंता नसते.दुसरीकडे, धनत्रयोदशीच्या परंपरेनुसार प्रत्यक्ष चांदी खरेदी करायची असेल, तर चांदीची नाणी घेण्याचा पर्याय निवडता येईल. तर चांदीच्या वस्तूंचा वापर करण्याचा विचार असेल, तर भांडी खरेदी करणं योग्य ठरू शकतं..Land Buying Tips: जमीन खरेदी करताना फसू नका! व्यवहाराआधी 7/12 उताऱ्यापासून खरेदीखतापर्यंत 'या' गोष्टी नक्की तपासा!.चांदीच्या गुंतवणुकीवर किती टॅक्स लागतो?चांदी खरेदी करताना केवळ खरेदीची किंमतच नाही, तर त्यावर लागू होणाऱ्या करांचाही विचार करणं गरजेचं आहे. दिलेल्या करनियमांनुसार, सिल्व्हर ETF 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवल्यानंतर विकल्यास त्यातून मिळणारा नफा दीर्घकालीन भांडवली नफा मानला जातो आणि त्यावर 12.5 टक्के कर लागू होतो. तर प्रत्यक्ष चांदीच्या बाबतीत दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी 24 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मालमत्ता ठेवण्याची अट आहे.त्यामुळे यंदा धनत्रयोदशीला चांदी खरेदी करण्यापूर्वी तुमचं बजेट, गरज आणि किती काळासाठी गुंतवणूक करायची आहे, याचा विचार करा. केवळ सणाचा मुहूर्त किंवा बाजारातील तेजी पाहून घाईघाईने गुंतवणूक करण्याऐवजी योग्य पर्याय निवडणं अधिक महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.